Tilsa Lozano enfureció con polémico comentario de Leslie Castillo sobre embarazo de Antonella De Groot

¡Fuertes declaraciones! Leslie Castillo, expareja de Mauricio Diez Canseco no dudó en arremeter contra las exparejas del 'Brad Pizza' de Chollywood. La modelo llamó 'brujas' a las mujeres que le hicieron la 'vida imposible' mientras mantenía un romance con el empresario.

Leslie Castillo no tuvo pelos en la lengua y no dudó en darle algunos consejos a Antonella De Groot, actual esposa de Mauricio Diez Canseco. "La deben estar fregando, haciéndole pasar malos momentos. Yo conozco eso. Ya pasé esa historia. En vez de atacarlo a él, atacan a la chica", dijo fuerte y claro la modelo.

Pero eso no fue todo. Leslie Castillo acusó a Daysi Ontaneda de ser la causante de su separación con Mauricio Diez Canseco. Según cuenta, ella no podía dejarla hacer nada y que lo mismo harían con Antonella De Groot.

"Esperemos que esas brujas no se metan con ella, al menos por el bebé. Pero yo estoy segura que no ah. Van a seguir jodie... hasta decir 'basta'. Yo siempre lo dije en TV. Mi separación con Mauricio fue por una ex, que no me dejaba vivir. Dicen por ahí que la molestan a la chica (Antonella De Groot)", contó Leslie Castillo.

Sin embargo, en su afán por criticar a las ex de Mauricio Diez Canseco, Leslie Castillo soltó una fuerte frase que luego causó la molestia de Tilsa Lozano en Amor de Verano. La modelo soltó que tal vez Antonella De Groot se 'embarazó' para evitar las molestias de las exparejas.

"Si hacen un viaje todos los niños, a una de ellas no le da la gana de darle el permiso porque está la actual esposa. Estas 'brujas' no le dan el permiso porque se ponen celosas...o también puede haberse embarazado para que las otras no la molesten. Esa es una buena opción", exclamó Leslie Castillo.

Este último comentario no fue del agrado de Tilsa Lozano. La conductora le mostró su desacuerdo porque Antonella de Groot acababa de dar a luz y escuchar esta clase de declaraciones podrían afectarla y dañar el buen momento que vive como madre primeriza.

"Yo me he quedado un poco sorprendida de que te refieras a una mujer que acaba de dar a luz hace dos días. Tú hablas de que él se merece la felicidad, pero luego te contradices al decir 'a ella no la conozco'. No la conoces pero tienes comentarios bastante fuertes hacia ella", exclamó Tilsa Lozano.

Leslie Castillo suelta tremendo comentario sobre embarazo de Antonella de Groot

Tilsa Lozano le reclama a Leslie Castillo

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.