Leslie Moscoso dijo que Óscar del Portal cruzó los límites del respeto al llevar al departamento, donde vive con su esposa, a su ‘amiga’ Fiorella Méndez, como se vio en las imágenes que Magaly Medina presentó en su programa donde también se vio a Aldo Miyashiro besándose con su exreportera Fiorella Retiz.

Leslie, ¿qué opinas sobre el caso Aldo Miyashiro-Fiorella Retiz y Óscar del Portal-Fiorella Méndez?

Terrible, y al ver esto estoy pensando en especializarme en divorcios, porque en estos casos hay varias causales para la separación. ¡Chicas! Prohíban las ‘pichangas’ a sus esposos, hay peligro, ni en el deporte se puede confiar.

¿Qué es lo más censurable, una ‘pichanga’ o llevar a la ‘amiga’ al departamento donde se vive con la esposa?

Ahí ya cruzamos todos los límites, se rompieron todos los códigos y todo lo que pueda existir porque si va a hacer ‘eso’ y en su propia casa, en su propia cama, imagino, especulo, ¿dónde queda el respeto a tu esposa, a tu familia, a tus hijos? Es lamentable.

La situación ha originado muchos memes y comentarios en redes sociales.

Claro, porque expones a tu familia a la burla pública.

DEPA DEL AMPAY ERA DE LA ESPOSA DE ÓSCAR DEL PORTAL

NO RESPETÓ LA CASA. El ampay, en el que fue protagonista Óscar del Portal, junto a Aldo Miyashiro y las amigas Fiorella Retiz y Fiorella Méndez hizo que muchos usuarios recordaran un episodio del comentarista deportivo con su esposa Vanessa Químper, en el programa ‘Estás en Todas’, donde reconoció que la casa donde vive junto a su familia es propiedad de su esposa.

En esa ocasión Natalie Vértiz se encargó de llegar hasta el hogar de la pareja hace diez meses. “ Me da un poco de roche, no voy a presentar mi casa, sino la casa de mi esposa. Siete años vivimos acá. Cuando nació Facu estuvimos un rato donde su mamá, luego estuvimos solos un año y después nos vinimos acá. Me llevo muy bien con mi suegro y con todos, son extraordinarios”, dijo el también exjugador.