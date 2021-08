La actriz cómica Leslie Moscoso afirmó que su esposo José Carlos es una persona madura y nada celoso y, por ello, puede ensayar con tranquilidad en ‘Reinas del show’, tras lo sucedido con Milena Zárate quien terminó su relación con el futbolista Augusto Barrera porque le hizo una escena de celos. Actualmente, Leslie se encuentra en sentencia junto a Korina Rivadeneira en el reality y enfatiza que se iría feliz si es eliminada porque ha aprendido mucho y pudo cumplir un sueño.

“Mi esposo no es celoso, él está muy tranquilo, pues nunca le he dado motivos. Ambos estamos bien maduros y sabemos lo que queremos en nuestra relación. Además, los ojos están hechos para mirar y puedo decir sin problemas ‘que guapo’, pero ahí nomás”, enfatizó Leslie Moscoso.

La actriz de ‘El reventonazo de la Chola’ se encuentra en sentencia en ‘Reinas del show’ cuando la semana pasada el jurado decidió salvar a Jazmín Pinedo, y ahora tendrá un duelo con Korina Rivadeneira, para conocer quien llegará a la semifinal del reality.

“Voy a ensayar todo lo que pueda, quizá algunas horas extras para dar lo mejor de mí. Tengo un trabajo en ‘El reventonazo de la Chola’ y lo tengo que cumplir, y de repente estaré sin dormir. Pero si me toca irme, lo haré feliz, pues he disfrutado cada ensayo y presentación en el programa... pero voy a pelearla hasta el final, creo que ambas somos muy parejas, ella tiene muchos seguidores y yo un público que me quiere y respalda”, indicó Leslie.

Además, señala que participar en ‘Reinas del show’ es un sueño cumplido y siente que ha podido dejar una lección para muchas mujeres. “Soy madre, tengo mis hijos y creo que en estas semanas me he multiplicado por mil para no descuidar nada en mi vida y poder cumplir siempre con los ensayos. Así somos las mujeres, y ese es el mensaje que quiero compartir, de que siempre se puede cuando se quiere, no nos podemos rendir y debemos sobreponernos a las adversidades”, añadió la actriz cómica.

Finalmente, detalla que este año terminará su carrera de derecho y que sus hijos son los más orgullosos con sus logros. “Este año termino mi carrera, en unos días empezaré mi último ciclo, han sido años de mucho esfuerzo y me siento feliz de estar en la etapa final. En un momento dejé la carrera, luego pude acomodar mis tiempos y ya estoy a un paso... pero los más orgullosos son mis hijos, quienes le cuentan a todo el mundo que estoy por acabar la carrera”, agregó Leslie Moscoso.