Leslie Moscoso contó que le sorprendió la renuncia de Allison Pastor a ‘Reinas del show’ y reveló que la esposa de Erick Elera nunca tuvo complicidad con las participantes del programa de Gisela Valcárcel, cuya final se dará este sábado.

Leslie, ¿cómo van los nervios?

Aquí controlándolos y ensayando mucho, más que nerviosa estoy ansiosa por pisar esa pista de la cual ya me había despedido con mucha tristeza.

¿No imaginabas que ibas a regresar?

Claro, porque ya me habían eliminado, siempre soñé con esta final y me sentí frustrada e impotente al salir. Hoy estoy feliz porque pude regresar y así cumplir mi sueño. Incluso, he tomado clases para tener más técnica, claro, el baile es lo mío, pero una cosa es bailar en tu casa y otra hacerlo en la pista, ahora ya sé que debo estirar bien lo brazos para completar las figuras.

¿Te sorprendió que Allison Pastor deje el programa?

Sí, estaba viendo el programa y no entendía qué estaba pasando, y me apena porque era una competidora fuerte, incluso pensé que ella podía ganar la corona de ‘Reinas del show’, pero las cosas se dieron de esa manera.

Ella comentó que no tenía libertad para desarrollar sus coreografías...

Cada quien tiene su propia historia, independientemente de las otras chicas. Yo no tuve problemas de ese tipo y si pasó conversaba con la producción y pedía por favor que me cambien la pista, pero con fundamento siempre, no porque no me gustase sino porque estaba mal editada. En eso Kervin Valdizán (su coach) estuvo muy pendiente, cuando se corregía la pista, se perdía un día de ensayo, pero no importaba porque lo importante era hacer una buena presentación así tuviéramos que ensayar hasta en la madrugada.

Con Allison se creó esta atmósfera como que era muy ‘quejosa’, que no tuvo ‘química’ con la producción, y contigo pasó que sentiste que te miró mal...

Bueno, al inicio sentí que me miró de una manera desagradable, luego me di cuenta de que tiene ese tipo de mirada, un poquito fuerte. Ella es así, siempre estaba con su grupo (mánager y staff), coreógrafo y pareja de baile, no tenía complicidad con las chicas; bueno, es su personalidad.

Leslie Moscoso sueña con ponerse la corona de 'Reinas del show'. (Foto: GV Producciones)

A Gisela le llovieron las críticas tras su salida y comentaron, en redes sociales, que la ‘humilló’.

Sí y a mí me salpicó un poquito también. Bueno, las cosas se dieron de esta manera y yo no iba a dejar pasar esta oportunidad que me están dando porque siempre quise estar en el show, es mi sueño cumplido y voy a esforzarme al máximo. Incluso en el programa de la Chola Chabuca (El reventonazo de los sábados), me están apoyando, han mandado a hacer carteles y Julio Zevallos me está dando algunas pautas para mis coreografías.

Vas con todo por la corona...

Así es, ya me veo con la corona puesta. Sé que mis compañeras también harán lo suyo y bueno, que gane la mejor.

TAMBIÉN PUEDES LEER: