Leslie Moscoso aseguró que no se despojaría de sus prendas para posar en la plataforma ‘Onlyfans’, donde algunos artistas comparten fotos y videos para un público adulto.

“No sé de qué se trata el ‘Onlyfans’, pero por lo que escucho son desnudos y eso conmigo no va. Sé que está de moda, pero no haría desnudos. Puedo compartir fotos sexy, dejando a la imaginación, pero nada de desnudos”, dijo la actriz cómica.

Hemos visto que tienes una cuenta en ‘Unlock’…

Sí, es una red social de suscripción mensual para monetizar. Son fotos profesionales, de contenido exclusivo y en lencería sexy.

¿Tu esposo (José Carlos Cortez) se pone celoso de tu trabajo artístico?

Para nada, él entiende mi trabajo. Cuando me conoció ya me dedicaba a hacer fotos, shows, trabajar en los programas cómicos, y siempre respetó y se mantuvo al margen de mi trabajo. No interfiere en mis decisiones y está al tanto de todo.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Un año y ocho meses de casados y casi cinco años juntos. Tenemos una bonita relación donde hay mucho amor y respeto.

Por cierto, ¿continúas con tus sexy shows virtuales?

Sí, nos fue muy bien con la primera transmisión y ahora estamos preparando un nuevo show llamado ‘Sexy Halloween’ para el 30 de octubre. Para más información visiten la página de ‘Diosas Perú Show’. (D. Bautista)