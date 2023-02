La actriz cómica Leslie Moscoso contó que ha descartado la idea de volver a ser madre, pues sufre de hipotiroidismo y le traería problemas en el embarazo. Además, señala que se encuentra muy entusiasmada por el regreso de ‘El reventonazo del verano’ que se estrena este sábado a las 8 de la noche por América Televisión.

“Yo había postergado la posibilidad de ser madre nuevamente por mis estudios de derecho, pero ahora ya lo he descartado por mi salud, pues sufro de hipotiroidismo. Esto me ha traído muchas diferencias con mi esposo, pero ya es una decisión tomada”, señaló Leslie Moscoso, quien hoy regresa con ‘El reventonazo del verano’ por América Televisión.

¿Qué expectativas con el regreso a pantallas?

Tengo muchas expectativas en esta nueva etapa, sobre todo por llegada de talentos jóvenes de la calle y siempre buscando hacer nuevos personajes para entretener al público. Y claro, resaltando que las bases del programa recaen en Ernesto Pimentel, Manolo Rojas y Fernando Armas. Además, estamos felices y agradecidos por el respaldo del público en el rating que nos sigue manteniendo como líderes.

En esta nueva temporada les han dado el reto de crear un personaje...

Así es, todos vamos a cumplir ese reto y es chévere porque nos hace salir de nuestra zona de confort; así que ahora estoy empezando ese proceso. Además, dándome tiempo para poder terminar mi tesis para poder tener mi título, pues lo estoy haciendo yo sola, y no lo estoy mandando a hacer como a veces se escucha.

Entonces, estás quemándote las pestañas...

Literalmente sí, pues he tenido que empezar de nuevo con mi tesis; pues el año pasado había avanzado casi la mitad y me hicieron cambiar de tema porque ya había un tema similar... así que ni modo, hay que seguir para adelante.

Y además, has vuelto a la música...

Sí, no sé de donde saco tiempo. Pero he decidido hacer cosas que me hagan feliz, algunos me dicen pero tienes tantos años en la televisión porque vas a un grupo; y mi respuesta es que busco hacer cosas chéveres para mí, quizás no hay muchas ganancias económicas pero me gusta cantar, me da vida. Ahora estoy junto a Milagros Buitrón y las cosas están saliendo muy bien.

¿Te has vuelto una mil oficios?

Claro, porque también tengo mi marca de ropa Closet brillante by Leslie Moscoso, que es una empresa familiar donde mi hija está a full con el negocio. Ella ya está en la universidad y es muy aplicada.

