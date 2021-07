Leslie Moscoso se convirtió en una de las 10 participantes de la temporada 2021 de Reinas del Show. La actriz cómica de El Reventonazo dijo que su relación ‘revivió’ luego de que su esposo la viera bailar. En este nota recordamos la entrevista que nos brindó ella y su pareja en el 2018.

La actriz cómica Leslie Moscoso (34) y su pareja, el empresario José Carlos Cortez (42) tienen tres años de relación sentimental y están a un paso de sellar su amor con el matrimonio civil y religioso, que se realizarían en abril del próximo año. Ella cuenta que José Carlos le hizo volver a creer en el amor y señala que ahora sí está con un hombre de verdad, a diferencia de sus exparejas.

¿Cuánto tiempo de relación tienen?

L: Casi tres años, pero antes de eso, él ya llevaba varios meses tratando que le aceptara una invitación y ‘tirando maicito’, pero yo no quería nada porque salía de una relación muy complicada. Le había cerrado las puertas al amor y estaba iniciando mis estudios.

José Carlos, ¿fue complicado conquistar a Leslie?

Sí, pero por una parte fue mejor, porque cuando se consigue algo fácil no se le da la importancia debida. Me costó mucho conquistarla y valoro más la relación.

¿Fue amor a primera vista?

L: No, porque no quería enamorarme en ese momento, pero él hizo muchísimas cosas para demostrarme que es distinto a los demás. Lo que siento por José es muy lindo e intenso.

J: No fue a primera vista, pero no puedo dejar de decir que Leslie es una mujer muy guapa y atractiva, pero sobre todo un gran ser humano y eso fue lo que me enamoró. Además, es una mujer dedicada a sus estudios y una ‘mamá gallina’.

Leslie Moscoso enamoradísima (Foto: Mónica Palomo)

¿Qué tal han sido estos tres años?

L: No ha sido tan fácil, ha habido sus problemas, pero ha sido una etapa de cambios y mejora como persona. He aprendido mucho de él, nunca tuve una pareja mayor, todos eran de mi edad, inmaduros, yo también lo fui. Él me hizo creer que sí existen los hombres buenos, ahora sí estoy con un hombre de verdad, quien se involucra con mis sueños y objetivos.

Leslie, ¿cómo se lleva con tus hijos?

L: Mis hijos lo adoran como si fuera su papá. Me emociono hasta las lágrimas cada vez que los veo a los tres, riéndose y jugando.

J: Me llevo superbién con los hijos de Leslie, hay mucha ‘química’ y he sido muy afortunado al ellos haberme aceptado. Son las primeras personas en quienes pienso al momento de despertarme o me voy a trabajar. Tengo la suerte de que el menor me diga papá sin que nadie le haya impuesto nada.

Leslie ya tiene dos hijos, pero José aún no. ¿Están en búsqueda de un bebé?

L: No. Aún no me siento preparada física ni psicológicamente, pero tampoco le voy a negar la posibilidad de ser padre.

J: Me gustaría tener un hijo, pero soy consciente de que Leslie está en la etapa de la universidad, tiene que trabajar y es mamá. Sería egoísta de mi parte tener un hijo ahora, pero Dios mediante, será en dos o tres años. Quiero verla realizada para luego tener la dicha de ser padre.

Se llevan ocho años de edad...

L: La diferencia no es mucha, además, no aparenta su edad. Tiene el espíritu de un jovencito y nos gusta mucho la salsa, así que no hay problemas por el tema de la edad. Hace mucho tiempo debí fijarme en un hombre con más experiencia que yo.

¿Es cierto que José te ayuda con los quehaceres del hogar?

J: Considero que es una mentalidad absurda el tema del machismo. Salí de Perú a los 17 años y me tocó irme a Japón. La vida me obligó a madurar, trabajar y formarme un camino. Tuve que aprender a cocinar, así que cuando Leslie está full no tengo problema en hacer algo que está a mi alcance, y los bebés lo comen a gusto.

L: No me puedo quejar, José es una gran ayuda, sabe cocinar, planchar y limpiar.

Leslie Moscoso revela que matrimonio será por civil y religioso con empresario José Carlos Cortez, con quien acaba de cumplir tres años juntos. (Fotos: Trome/Instagram)

¿Tus amigos te vacilan de ‘pisado’?

J: Sí, como en todo grupo de amigos, pero no me sentiría bien conmigo mismo de que ella tenga una recarga de trabajo y que yo me haga el de la vista gorda.

L: Me siento protegida, respaldada y, si algún día me pasa algo, sé que él será la primera persona que estará a mi lado.

Sabemos que fuiste futbolista y que ciertos ‘peloteros’ tienen fama de ‘tramposos’...

J: He jugado en Alianza Lima mucho tiempo, luego me fui a Japón, regresé y jugué nuevamente en Alianza Lima y en dos equipos más de segunda.

¿Tuviste tus épocas movidas?

J: Me considero una persona tranquila, he sido amiguero, pero nunca mujeriego. No fui ni soy un santo, tengo mis defectos y errores, pero me considero entre los tranquilos del rubro de los futbolistas.

Leslie, ¿te pones ‘saltona’ cuando José sale con ‘Chiquito’ Flores, a pesar de que él fue el cupido?

L: ‘Chiquito’ ya está amenazado (risas). J: Somos hermanos del fútbol y de la vida.

¿Tienen el mismo temperamento?

J: Tengo temperamento fuerte, pero los años y experiencia de la vida muchas veces te ayudan a calmar y manejar la situación. Leslie tiene un carácter superfuerte, pero ahora pienso, respiro y trato de buscar solución. Inhalo, exhalo y la busco, a pesar de que ella tenga la culpa.

L: A veces no pienso y exploto. Él me baja las revoluciones y me hace reír porque hace payasadas.

Leslie Moscoso revela que matrimonio será por civil y religioso con empresario José Carlos Cortez, con quien acaba de cumplir tres años juntos. (Fotos: Trome/Instagram)

¿Eres celoso?

J: Sí, soy celoso

O sea, ¿prefieres no ver los sketches que hace en ‘El reventonazo de la Chola’?

J: Prefiero no ver el programa muchas veces. Todo ser humano tiene algo de celoso, pero ella sí es celosa y no lo controla.

L: Ay, ni que fueras un papacito, José.

¿Cómo fue la pedida de matrimonio?

J: Hicimos algo pequeño e íntimo. Sus dos hijos estuvieron presentes, los reuní en la cama del dormitorio, no lo tenía preparado, los senté y ahí le pedí que se casara conmigo.

L: Me dijo cosas muy lindas.

Leslie, se podría decir que después de besar tantos sapos encontraste a tu ‘príncipe azul’...

L: Sí... y qué sapos, bien sapos. Por fin lo encontré, considero que siempre di mucho sin esperar nada a cambio y nunca recibí tampoco, pero Dios me mandó a una persona que lo ha dado todo por mí. Me siento bendecida.

J: En unos cinco años me veo con Leslie, ella realizada, toda una profesional en Derecho, con los dos bebés y con un hijito nuestro. Me veo con una familia más grande y constituida.