Leslie Moscoso encontró el amor y se casa: 'Chiquito' Flores fue cupido en su relación | FOTOS

¡Se viene nueva boda! La actriz cómicaLeslie Moscoso cuenta los días que le faltan para casarse con el empresario José Carlos Cortez.



“Nos casamos en abril del próximo año, será civil y religioso. Estoy pasando por un momento bonito junto a José y mis hijos. Él me ha cambiado la perspectiva de la vida, apareció en mi camino y nos amamos”, dijo emocionada Leslie Moscoso.



¿Cuánto tiempo de relación tienen?

Vamos a cumplir 3 años, y hace un par de meses que estamos conviviendo. Pensé que sería difícil, pero me ayuda mucho, me apoya y tiene paciencia.



¿Será boda civil y religiosa?

Sí. Hemos avanzado con algunas cosas, y cuando termine el ciclo en la universidad estaré pendiente de todos los detalles.



¿Soñabas con el matrimonio?

Antes de conocerlo, yo no quería saber nada de los hombres, tuve un terrible final en mi anterior relación y decía que todos eran iguales, pero apareció él y me hizo cambiar de opinión. Luego me propuso matrimonio.



‘CHIQUITO FUE EL CÚPIDO’



Por su parte, José Carlos Cortez recordó que Juan ‘Chiquito’ Flores fue quien le presentó a Leslie Moscoso.



“Juan es mi compadre y me llevó al cumpleaños de Leslie. Ahí nos conocimos y empezó nuestra historia. No fue un flechazo, pero hubo ‘química’”, comentó.



Además, reveló que la clave de su relación es la confianza.



“Hay mucho amor y hay confianza, eso nos da estabilidad. A sus hijos los quiero como si fueran míos”, agregó.