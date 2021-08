Leslie Moscoso es una de las participantes que destaca en la pista de ‘Reinas del show’ y una artista que, según lo que nos cuenta, está en el mejor momento de su vida personal.

¿Qué es la felicidad para ti?

Es ver a mis hijos sonreír.

¿Qué es ese algo que no tienes y deseas mucho?

El abrazo de mis seres queridos que partieron a la eternidad. Lo demás, si es material, lo podemos conseguir en vida.

La parte más desafiante de tu vida...

Fue sacar adelante sola a mis hijos, levantarme después de cada caída y continuar con más fuerza.

¿A qué le tienes miedo?

A irme de este mundo sin haber hecho de mis hijos unos profesionales y hombres de bien.

¿Cómo te ves en cinco años?

Me veo ejerciendo mi carrera de Derecho, con una ONG, realizando apoyo social. Feliz con mi familia unida y completa.

¿Qué te gusta más de tu esposo?

Sus ojitos chinitos y sus piernas de futbolista.

¿Cómo fue tu pedida de mano?

En casa. Mi esposo hizo una pijamada y ahí le pidió la mano a mis hijitos. Fue muy emocionante porque no me lo esperaba.

¿Cómo fue volver a enamorarte, habiendo pasado por relaciones mediáticas?

Fue muy difícil desde aceptar una primera invitación, ya que estaba negada al amor en ese momento. Sentía que no habría un hombre que ame a mis hijos.

¿Y qué sucedió?

Mi esposo insistió y me tuvo mucha paciencia, demostró con hechos el amor del cual siempre me hablaba.

¿Eres celosa?

No, pienso que en una relación siempre debe haber confianza y comunicación.

¿Qué piensas de la infidelidad?

Si te es infiel no te quiere. No vale la pena, pues el infiel no cambia y no merecemos vivir engañadas.

¿Tienes una buena relación con tus exparejas?

Una relación cordial por mis niños.

¿Qué haces para relajarte?

Hago ejercicios de respiración y medito.

¿Cuál es tu secreto de belleza?

Cuidar lo que como y lo que pienso. Me cuido por dentro y por fuera.

Algún día realmente te gustaría...

Viajar con toda mi familia, incluidas mis mascotas. Me gustaría que sea al Caribe, en unas merecidas vacaciones.

¿Cuál es la opinión que más pesa para ti?

La de mi esposo.

Algo que nunca has hecho...

Puenting, pero me encantaría.

¿Quién es tu favorita en ‘Reinas del show’?

Korina, siento que ella tiene la experiencia de haber llegado a la final en la primera temporada del programa.