La actriz cómica e integrante de “El reventonazo de la Chola”, Leslie Moscoso, se refirió a sus compañera en el reality “Reinas del show”, Korina Rivadeneira y Allison Pastor. Sobre la esposa de Mario Hart, aseguró sentirse halagada por haber dicho que es su principal competencia en el programa sabatino que conduce Gisela Valcárcel. En cuanto a la esposa de Erick Elera, fue clara al afirmar que se victimiza.

¿Cómo llegas a esta quinta gala de “Reinas del show”?

Llego con muchas ganas, este sábado voy a sorprender porque estoy preparando una coreografía de infarto. Voy a realizar cargadas que nunca antes había hecho. Mi meta es no quedar nunca en sentencia, pues mis compañeras tienen muchos seguidores en las redes, y así, poder llegar a la gran final.

Korina Rivadeniera considera que tú eres su principal competencia...

Es un halago para mí, ella es una competidora fuerte, con experiencia en la pista, y escuchar esto me ayuda a seguir creciendo semana a semana.

¿Y qué opinas de los comentarios de Allison Pastor?

No voy a hablar de la señorita porque ella se lo toma todo muy personal. Pero, de manera general, considero que “Reinas del show “es un trabajo como cualquier otro, y hay que respetar las indicaciones que aquí se dan. No se trata de yo me peino o me visto como quiera. Por el contrario, yo agradezco a Dios que me permite tener trabajo en estos tiempos difíciles.

¿Crees que ella está muy sensible?

Quizá, nadie sabe lo que cada una de nosotras vive en casa, pero lo que sí no me gusta es que se victimice, que hable mal de alguien de la producción, creo que debemos tener un poco de tino para esas cosas.

Este sábado Jazmín Pinedo y “La Pánfila” llegan en sentencia, ¿quién quisieras que se quedara en competencia?

Quisiera que Jazmín se quede en Reinas del show porque la veo muy empeñosa, veo que se está superando semana a semana, además, creo que “La Pánfila” tiene una lesión que no la dejará continuar.

