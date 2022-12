Leslie Moscoso es una mujer de retos, anunció que ahora forma parte de la agrupación ‘Caribecumbia’ y sorprenderá a todos al mostrar su talento para el canto. Asegura que no es una improvisada y se ha preparado para asumir este nuevo reto en su carrera.

“Estoy trabajando con Milagros Buitrón, su agrupación se llama Caribecumbia. Cantar me da vida, así que continúo con lo que me hace feliz. Seguimos trabajando y soñando”, afirmó Leslie

Ya tienen shows...

Sí, para enero hay programados eventos y una gira promocional por Bolivia, país donde ya es conocida la agrupación.

Se vienen con fuerza.

Milagros tiene muchas cosas planeadas para la agrupación y yo feliz de poder trabajar con ella, ya que somos amigas desde hace muchos años.

¿Desde cuándo se conocen?

Nosotras nos conocemos desde que bailamos en ‘La movida’, luego trabajamos juntas en ‘El reventonazo’.

¿Qué pasó con Las Muñecas de la cumbia’?

Decidí dar un paso al costado, desde el mes de julio. Ahora se da la oportunidad de trabajar con Milagros y además de grabar tema juntas y por supuesto que acepté con mucha alegría su propuesta.

Mucha gente solo te conoce como bailarina, no como cantante.

Así es y va a ser muy emocionante. Estoy agradecida por la oportunidad de darme a conocer en esa faceta, desconocida para muchos, pero para lo cual me preparé.

¿No eres una improvisada?

No, estuve en clases con la maestra Isabel Iñigo y fue con ella con quien descubrí mi voz y esta pasión por el canto.

Igual te van a criticar...

Sí, pero de improvisada nada. Siempre intente estar a la altura y preparándome, igual continúo en clases y los eventos han hecho que aprenda mucho y siga soltándome.

Me imagino que tu esposo te apoyo, en esta nueva etapa.

Él me apoya en todo lo que me hace feliz y sabe que cantar me hace feliz. Lo he torturado mucho con los karaokes (risas).

Leslie Moscoso abrió centro de conciliación y ayudará ‘ad honorem’ a mamitas con casos de familia

Leslie Moscoso sigue adelante tras haber finalizado su carrera de derecho. La actriz de ‘El Reventonazo’ se mostró muy contenta al comentar que abrió su centro de conciliación para ayudar a mamitas con sus casos de familia.

“Creían que era hueca, saludos para los que todavía les falta un ciclo, la hueca ya acabó”, dijo Leslie Moscoso, quien presentó su centro de conciliación ‘Añorga y Moscoso’.

Asimismo, Leslie Moscoso contó que conoce historias de mujeres y madres solteras que no exigían dinero a los padres que no se hacían cargo de sus hijos. Esto la inspiró a seguir adelante en su profesión.

Finalmente, se comprometió en ayudar a todas aquellas mamitas que le escriben en sus redes sociales para que las orienten en sus casos de familia.

“A todas esas mamitas que me escriben pidiendo ayuda, que voy a llevar los casos ‘ad honorem’, los casos de familia”, comentó Leslie Moscoso.

TE PUEDE INTERESAR: