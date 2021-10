Leslie Moscoso volverá a subirse a los escenarios y se pondrá plumas y lentejuelas para un show al estilo de la revista musical. Afirma que ya está por terminar su carrera de Derecho, pero no dejará la televisión ni el baile.

“Estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a estar en el escenario con Manolo (Rojas) y con Julio (Zevallos), para mí es una escuela. Además del retorno a los escenarios que he extrañado tanto en toda esta pandemia y volver a tener contacto con el público es riquísimo. Estamos ensayando mucho para hacer un lindo show, habrá comicidad, baile en ‘Risas, plumas y lentejuelas. Será como una revista musical, al estilo del café teatro”, contó Leslie

Se te pegó el bichito del baile desde que participaste en ‘Reinas del show’.

Ja, ja, ja ahí nació esta idea. Julio, Manolo y Claudia (Serpa) fueron mi refuerzo. Ahí fue cuando Julio dijo que estaba lindo, que deberían hacer algo para que regresen los musicales. Todos estábamos de acuerdo y Julio y Manolo son los que se pusieron las pilas y organizaron todo.

Te vamos a ver en plumas y lentejuelas.

Nuevamente. No puedo con mi genio, ya estoy a punto de graduarme de abogada pero yo sigo en plumas y lentejuelas (risas).

Comentaste al salir de ‘Reinas’ que querías estudiar baile.

Sí. Estoy llevando algunos talleres, preparándome, tratando de aprender lo que es la técnica, pero eso ya es por mí porque me gusta tanto y nunca lo había desarrollado de manera profesional. Siempre he bailado empíricamente, de mi cumbia no salía, pero el baile es mucho más, es hermoso y me siento increíble. Descubrí que el baile es mi pasión y estoy llevando clases, claro que en mi tiempos libres porque todavía estoy en el último ciclo de la Universidad y me absorbe bastante.

Elenco de 'Risas, plumas y lentejuelas', que debuta esta noche en el Centro de Convenciones 'Bianca', de Barranco.

Crees que el público se enganchará con este tipo de espectáculo...

Yo creo que sí. Cuando hicimos el show tipo revista de Gisela (Valcárcel) mucha gente me escribió diciéndome que habían recordado tiempos lindos, en que ellos iban a ver ese tipo de espectáculos. Creo que en ese tiempo había magia sobre el escenario y nos irá bien.

Ya te falta poco para terminar tu carrera de Derecho.

A veces es una locura, pero ya estoy en el último ciclo. Yo me atrasé un año, por temas del trabajo iba dejando algunos cursos, pero este año termino la carrera y trato de partirme en cuatro para poder cumplir con todo. Gracias a Dios mis hijos ya están grandes, me entienden y me apoyan también. Es cuestión de organizarse para terminar la carrera, ya estoy también con la chamba de la tesis.

¿Dejarás la televisión y el baile para ejercer tu carrera?

Pensaba dedicarme al cien por ciento a la carrera de Derecho, pero ahora estoy como cambiando un poquito el chip porque tampoco quiero dejar de bailar ni lo artístico. Voy a ver cómo me organizo más adelante, puedo ser una abogada artista. Yo creo que tendrá que ser así porque no voy a estar tranquila sin el escenario.

¿Qué te dice tu esposo?

Él siempre me apoya en todo, respeta mis tiempos. Yo me he sacado la lotería con él porque es un hombre muy compresivo y no me corta las alas, me deja ser feliz. Es el primero que me dice: vamos tú puedes. Cuento con todo su apoyo.

¿Cuándo es el debut de ‘Risas, plumas y lentejuelas?

Tenemos función esta noche en el Centro de Convenciones ‘Bianca’ de Barranco y el próximo jueves 28. Esto a mí me sirve muchísimo para crecer profesionalmente en el tema artístico porque es la primera vez que voy hacer un show así, estoy muy contenta y vamos con todo.