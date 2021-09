La actriz cómica Leslie Moscoso cuenta que al participar en ‘Reinas del show’ redescubrió su pasión por el baile y ahora piensa estudiar de manera profesional, pues le gustaría tener su revancha en el programa de Gisela Valcárcel. Además, reveló que la relación con su esposo José Carlos Cortez está en su mejor momento, ya que no es celoso y han revivido la llama del amor.

¿Cómo calificarías tu participación en ‘Reinas del show’?

Ha sido increíble pisar esa pista por primera vez, fue algo que esperé siempre y puse todo de mi parte. Ha sido una experiencia muy linda, conocí a mucha gente apasionada por el baile y me he dado cuenta de que lo mío es bailar, es mi pasión, hace mucho que no sentía lo que he vivido en esa pista y he decidido no dejar de bailar.

¿Tienes en mente hacer algún show?

Lo tengo en mente, pero por ahora estoy enfocada en terminar mi carrera de derecho, estoy en el último ciclo. He pensado en llevar clases de baile para el tema de técnica, preparación física para la danza. En el programa aprendí mucho, me gusta y tengo en la cabeza seguir bailando de manera más profesional y sin afectar mi carrera.

Eres una bailarina de toda la vida…

Bailo desde que tengo uso de razón, siempre participaba en las actuaciones del colegio, pero nunca de manera profesional. Sin embargo, el baile me ha dado muchísimo, pues he sacado adelante a mi hija, he trabajado en muchas orquestas y he recorrido todo el Perú, y así pude actuar en televisión. Soy una apasionada de la danza, he reafirmado mi amor por el baile, me siento viva.

¿Quisieras tu revancha en ‘Reinas del show’?

Creo que tendré mi revancha en algún momento, la vida siempre te da otra oportunidad, me hubiera encantado ganar, pero creo que he tenido una evolución desde la primera gala, no es malo el tercer lugar, con preparación hubiera sido la ganadora. Me voy a preparar.

El programa también te ha dado más exposición…

Sí, ahora las redes sociales son importantes y agradezco a ‘Reinas del show’ porque ahora me siguen amas de casa. Antes en su mayoría eran hombres, pero se han sumado muchas mujeres que me dicen que se sienten identificadas con mi historia de amor, mis hijos y no sabían que estudiaba derecho. Y muchas me comentan que soy un ejemplo a seguir, a pesar de todas las circunstancias que he vivido no he desmayado para salir adelante.

Tu frase sería…

‘No hay que rendirse’, me gusta dar ese mensaje, una no puede darse por vencida, debe de seguir luchando por sus sueños, a pesar de ser mamá y esposa se puede lograr.

¿Cuánto te apoyó tu esposo durante el programa?

Sin él no hubiera podido, siempre está ahí sosteniéndome, dándome el empujoncito. En su momento me dijo ‘no te preocupes de la casa, tú prepárate, que yo me encargo de todo’. Es un hombre maravilloso que llegó a mi vida, pues siempre me da ánimos, le agradezco muchísimo por todo lo que estoy logrando de a pocos, somos un equipo, es mi mano derecha.

Ese apoyo que te brinda, ¿incluye las tareas del hogar?

Claro, nos repartimos las responsabilidades. Con dos hijos, la casa, mi trabajo y estudios no podría sola y somos una familia, entonces trabajamos en equipo.

¿Tienes ganas de volver a ser madre?

Por ahora ese tema está postergado, creo que no es momento, los dos coincidimos en eso, más aún por la pandemia. Nosotros siempre conversamos, sabemos que hay prioridades y se dará en el momento indicado. No le voy a negar a él la posibilidad de tener un hijo, quiere mucho a mis dos niños, pero no son sus hijos biológicos, sé que no ha vivido la experiencia de un embarazo, de ponerle un nombre o cambiar pañales… pero es muy buen padre, muy estricto y cariñoso a la vez.

¿Cuál es la base de su relación?

La confianza y la comunicación. Él es una persona madura, sabe lo que quiere y debo de resaltar que en estos tres meses del programa no me ha celado para nada, he podido ir a ensayar tranquila. Es más, hasta me sirvió para que se ‘ponga las pilas’ porque la rutina hace que se pierdan algunos detalles. Pero empezó ‘Reinas del show’, comencé a bajar de peso, a ponerme más regia, vio a los bailarines todos guapísimos y estaba engreidor, me daba masajitos, me regalaba rosas, se encendió nuevamente la llama del amor… pero nunca con celos, tenemos un amor bonito, nada tóxico.

‘‘TAMBIÉN COCINO Y LAVO”

Por su parte, José Carlos Cortez Maetahara, esposo de Leslie, señala que no es celoso porque tiene mucha confianza en la actriz de ‘El reventonazo’ y no tiene problemas en cocinar, lavar y hasta planchar porque la responsabilidad de un hogar es compartida.

“Nuestro matrimonio cada día está más fortalecido porque somos dos personas maduras y hay mucha confianza, ambos sabemos lo que queremos. Ninguno ha dado motivos a la otra persona para generar desconfianza, tenemos una relación bonita y una familia unida”, comentó el exfutbolista de Alianza Lima.

Leslie señala que eres un buen esposo, pues cocinas y lavas en el hogar…

Así es, nosotros somos un equipo y compartimos las labores. Hay días en que puedo cocinar, limpiar, lavar, pues no todo lo debe hacer la mujer. He vivido muchos años en Japón y aprendí a realizar esas labores en mi vida diaria sin ningún problema, y creo que sirve de ejemplo para nuestros hijos. Yo veo que Leslie cada día se esfuerza por crecer y la apoyo en todo por ver realizados sus sueños.

¿Qué te pareció la participación de Leslie en el programa de Gisela?

Soy su fan número uno, estaba feliz viéndola cada semana brillar en el programa y que pueda hacer realidad sus sueños en el baile.