LE DOLIÓ EN EL ALMA. En una conversación con ‘Jackie Ford’, personaje que interpreta Arturo Chumbe en su canal de YouTube, la cantante Leslie Shaw se sinceró y confesó los sentimientos que tuvo luego que Mario Hart le fuera infiel en el 2015.

“ ¿Sufriste mucho cuando te enteraste que te sacó la vuelta? ”, fue la pregunta que le hizo el coreógrafo a Leslie Shaw, por lo que ella lo admitió directamente.

Como se recuerda, el piloto de autos Mario Hart y la rockera Leslie Shaw mantuvieron un corto, pero intenso romance. Incluso hasta grabaron un videoclip con la canción ‘Tal para cual’, que tuvo parte de éxito por sus seguidores.

“ Sí, oye (sufrí), no sé por qué es tan intensa. No (nunca me han gustado los chiquititos), primera y última vez la verdad . Pero no sé por qué, yo ahora pienso y me acuerdo de eso, y digo, ‘Leslie no era para tanto’ Yo creo que soy muy intensa, tengo mis sentimientos muy a flor de piel y en ese momento de repente, debí enviar esos sentimientos a mi música, que es lo que hago ahora. En ese tiempo estaba mal enfocada, estaba gastando energía innecesariamente, pero bueno, es parte de la edad también ”, contó la cantante.

Leslie Shaw habla de su carrera artística

LESLIE SHAW Y NATANIEL SÁNCHEZ SE PELEARON

En otro momento de la entrevista con ‘Jackie Ford’, Leslie Shaw contó que cuando tenía 16 años se peleó con la actriz Nataniel Sánchez, coincidentemente también expareja de Mario Hart. Según reveló, fue por una opinión que no le pareció.

“Nataniel había ganado un concurso en América Televisión, Chumbe las contrató a las dos para un evento, llegan las dos a la casa de Chumbe y Leslie que es tan ocurrente le dice ‘qué vas a hacer con el premio’ y Nataniel le dice ‘voy a poner un albergue para gatitos’ y Leslie que es tan así le dice ‘Chibola de mier... mejor ponte tet... para que tengas más trabajo. Entonces a la otra se le abrieron los ojos y le dijo ‘felizmente que eres rubia y por eso no te agarro de los pelos ’”, puntualizó Arturo Chume.