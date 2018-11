¿Leslie Shaw fue quien agarró a golpes a Nicola Porcella dentro de un auto? La cantante se pronuncia | VIDEO

Hace unos días, Nicola Porcella protagonizó un confuso incidente que hasta ahora no tiene una explicación. En unas imágenes difundidas por el programa Válgame Dios, el guerrero aparecía en un auto junto a una chica, quien no duda en darle varios puñetazos.

Lo que llamó la atención es que muchos empezaron a especular si se trataba de Leslie Shaw o de su nueva saliente, Brunella Merino. Pero fueron unas declaraciones de Choca Mandros que llamó la atención. El compañero de conducción de Nicola Porcella dejó entrever que se trataría de la cantante.

"A veces sí me dan ganas de darle un lapo a Nicola Porcella por las bromas pesadas que hace. Leslie sé que es mano larga, por eso creo que es ella. La gringa no se queda con el vuelto y está bien", declaró Choca Mandros en un primer momento.

Nicola Porcella golpeado

Ante estas palabras, Leslie Shaw rápidamente salió a negar que se trate de ella y pidió que no la metan en una situación tan confusa. De acuerdo a la cantante, ella jamás actuaría así en plena vía pública.

"Sí estoy al tanto, pero no me metan a mí en eso tan feo. La verdad que por ningún lado parecía una broma. Jamás he tenido una discusión así, no creo que llegaría a esos niveles, menos en la vía pública. Si hay algo que resolver tiene que ser en privado", declaró Leslie Shaw al diario el Popular.

Actualmente, la colorada está feliz y contenta con un modelo ucraniano Rostislav Skulbeda con quien protagonizó su último videoclip. Leslie Shaw se ha mostrado muy enamorada y él no ha dejado de acompañarla a sus presentaciones.