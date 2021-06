Leslie Shaw ve un poco de calma después de la tormenta que vivió al denunciar que Jeniffer Elizabeth León Olivas, una persona muy cercana a ella, le robó 39 mil dólares del Onlyfans que le manejaba. Días después de este hecho, la cantante de pop anuncia que vuelve a la plataforma de contenidos.

A través de su Instagram, la artista publicó una fotografía junto al mensaje “Volví a onlyfans. Link en bio”. De esta manera, Shaw da por superado el momento y regresa al servicio de suscripción de contenido solo para adultos.

Como se recuerda, la también modelo emitió hace unos días un comunicado advirtiendo que una persona de su confianza tiene fotos y videos íntimos de ella, por lo que si son subidos a cualquier red social es de su absoluta responsabilidad.

“Me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando”, dice el comunicado en Instagram de Leslie.

“A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas. Sí estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”.