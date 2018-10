Leslie Shaw 'arrocha' a Nicola Porcella cuando le pregunta qué tal besa: "Te morías de miedo" | VIDEO y FOTOS

¡Se encontraron y contaron de todo! Nicola Porcella entrevistó a Leslie Shaw para el programa sabatino 'Estás en Todas' y como era de esperar, salieron detalles de su relación, la misma que según aseguran, solo es de amigos.



Nicola Porcella aprovechó para recordarle a la cantante el beso que protagonizaron en la telenovela 'Ven, Baila Quinceañera' hace algunos años. "¿Qué tal crees que chapo?", le preguntó el conductor de 'Estás en todas' a la bella Leslie Shaw.

Divertida, la cantante le recordó a Nicola Porcella que fue él quien se puso nervioso y no quiso, en un primer momento, besarla. "Pero por qué no cuentas que no querías. Te fuiste a hablar con el guionista. Te morías de miedo", dijo Leslie Shaw entre risas.

Leslie Shaw y Nicola Porcella Leslie Shaw y Nicola Porcella

"Yo te tuve que hablar y te dije que te tranquilices, que esto es parte de la actuación", agregó Leslie Shaw. Sin embargo, Nicola Porcella no esperó para defenderse y argumentar por qué se llenó de nervios.

"En beneficio mio, estaba nervioso. Estaba calato, contigo ahí calata. Encima de eso, de ahí me iban a venir otros problemas en casa", dijo Nicola Porcella, aunque Leslie Shaw le contestó inmediatamente y le aseguró que se trata de situaciones normales en la actuación.

"¿Pero sí chapo bien no?", volvió a preguntarle Nicola Porcella. "Ese día estabas todo duro. Más o menos" , le contestó Leslie Shaw a lo que el chico reality le hizo una pregunta más que pícara: "¿Y los otros (días)?".

"Yo sé que has mejorado" , dijo Leslie Shaw dejando entrever que habría vuelto a besar a Nicola Porcella.