Leslie Shaw confiesa que no sale de su casa después de las seis porque tiene miedo de ser asaltada 

Temerosa y asustada. Así manifestó estar la cantante Leslie Shaw, luego de un nuevo intento de robo que sufrió hace unos días. La rubia contó que intenta no salir de su casa por las noches, pues tiene miedo de los ladrones.

“Fue algo raro, porque llegué a mi casa y había un auto estacionado. Salí a recoger algo y el auto me siguió. Luego regresé, me metí corriendo a mi casa y el carro se fue”, comentó Leslie Shaw.

¿Has tomado alguna medida después de lo sucedido?

Trato de no salir de mi casa después de las 6 de la tarde, pero si tengo que hacerlo, es acompañada por un agente de seguridad o con un carro particular. He quedado media loca (tras el primer asalto) y pienso que todo el mundo me persigue. No se me va el miedo, he quedado asustada, la inseguridad está por todos lados.

Leslie Shaw sufrió una terrible caída en los ensayos de 'Reyes del Show'

La cantante Leslie Shaw sufrió una terrible caída durante los ensayos de la coreografía que presentará en la tercera gala "Reyes del Show". La rubia busca salir de la triple sentencia que decidirá su futuro en la competencia de baile de Gisela Valcárcel.



El último sábado, Leslie Shaw hizo su debut en la pista junto al bailarín Waldir Felipa. Días después, en pleno ensayo, el bailarín no pudo sostenerla al terminar una de las cargadas.



Leslie Shaw cayó con el peso del cuerpo sobre su mano izquierda provocando un fuerte golpe y dolor en la muñeca como se ven en las imágenes captadas por las cámaras del microprograma de "El Gran Show".

