Leslie Shaw: Cantante Sandra Muente responde a la rubia por canción de Miss Perú 

“No me interesa ser una mediática”, afirmó Sandra Muente, luego que Leslie Shaw dijo que quería ‘figuretear’ al reclamarle por la autoría del tema ‘Siempre más fuerte’, que la rubia cantó en el Miss Perú.



“Le deseo lo mejor a mis compañeros artistas. Como compositora y autora, me encanta que otras personas canten mis canciones. Por mi lado, no hubo ningún ataque ni pelea”, sostuvo Muente durante el avant premiere del documental ‘Perú: tesoro escondido’.

Sin embargo, Leslie dijo que tienes ganas de ‘figuretear’...

Si así fuera, estaría sentada en un programa de espectáculos. No me interesa ser una persona mediática, considero que el arte y la farándula pueden coincidir, pero uno debe dedicarse con amor a su trabajo. La importancia que tiene la cultura es lo que debe ser relevante, más no los chismes ni peleas mediáticas tontas.



En tanto, mientras ensayaba para su próxima presentación en ‘Reyes del show’, Leslie Shaw sufrió una terrible caída.

“¡Soy una mujer de retos! Mi filosofía es vivir el día y disfrutarlo como si fuera el último y eso haré sin miedos y sin más tristezas”, expresó.



(L. Gamarra)

