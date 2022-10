Leslie Shaw visitó este viernes el set de Amor y Fuego con su novio, con quien se acaba de comprometer en matrimonio, ‘El Prefe’. La cantante habló de la polémica que se encendió cuando el papá de Mario Hart la llamó ‘conchuda’, pero también se refirió a otras de sus exparejas.

En ese sentido, sostuvo que mantiene una buena relación con el tatuador Stephano Alcántara, con quien estuvo en el pasado y destacó que la tatuó gratis. Asimismo se refirió a Diego Val, con quien también mantuvo un romance, y contó que ahora le propuso hacer una colaboración musical.

“Le pedí mi guitarra eléctrica que le presté y nunca me devolvió, me la mandó a mi casa. Ahora me está diciendo para hacer música pero no, ya pasó ese momento”, dijo Leslie Shaw entre risas sobre el también cantante.

LESLIE SHAW EN SHOCK POR ATAQUES DEL PAPÁ DE MARIO HART

Al ser consultada por las declaraciones del papá de su ex, la rubia aseguró que se sorprendió mucho cuando la calificó de ‘conchuda’ y reveló que a sus conciertos iban máximo 10 personas. “Antes nos llevábamos súper bien, por eso de verdad me sorprendí muchísimo, no esperé eso”, dijo.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó si en la época en la que estaba con Mario Hart decidió cambiar de género musical y ella explicó sus motivos. “Yo dejé de hacer música un año para ser locutora en Studio 92 e hice varias amistades con varios locutores, programadores de música... había la hora de Ozuna y yo escuchaba eso y empecé a pedir consejos porque yo me sentía mal con mi carrera, yo cantaba en festivales pero era una más, yo sentía que ya muchos años estaba intentando y necesitaba encontrar un sonido nuevo”, acotó.

En ese sentido, Leslie Shaw negó que la canción que hizo con el piloto, ‘Tal para cual’, no fue la que la catapultó en la música. “Para nada, esa canción ni siquiera la puse en mis plataformas. Ahí nomás lancé ‘Decide’ y tuve 12 millones de vistas”, indicó la cantante.

La rubia aseguró que ahora es muy respetada en el ámbito musical y calificó de desubicado el comentario del papá de Mario Hart. “Que sea un poco más realista... no sé, medio raro, habría estado pasando un mal día o no leyó la nota”, dijo sobres su pasadas declaraciones sobres sus exs y el tiempo que le habían hecho perder.

“Yo soy así, soy muy franca, digo lo que pienso”, concluyó sobre el tema.

