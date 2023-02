Leslie Shaw tuvo una insólita respuesta cuando fue consultada sobre por qué no tenía puesto el anillo de compromiso que le dio su novio, ‘El Prefe’, durante su paso por la alfombra roja del avant premiere de ‘¡Asu Mare!: Los amigos’, que se llevó a cabo la noche del último lunes.

La cantante reveló que se quedaba en Perú hasta “después del día de los enamorados porque mi Leo (’El Prefe’) me extraña (...)” y cuando se le preguntó por la joya dijo: “Salí y no me la puse porque salí apurada. Justo llegué y dije: ‘Ay no y justo me olvido mi anillo’, pero mi mamá no me deja usarlo en la calle”.

La intérprete que acaba de lanzar “Piscis”, su nuevo tema, asistió al evento en medio de la ola de especulaciones sobre el presunto affaire que habría tenido con Tommy Mottola, lo que habría provocado que el multimillonario se separe de la cantante mexicana Thalía tras 22 años de matrimonio.

Sobre esta polémica, prefirió no hablar mucho e indicó que no le han afectado las especulaciones. “(¿Te ha bajoneado?) No, al revés. Yo estoy muy contenta, estoy muy concentrada. Yo he venido a Perú a trabajar a promocionar mi música (...) estoy muy concentrada pero muy motivada en crear y traer música que es lo que yo amo”, sentenció.

Leslie Shaw en la alfombra roja de '¡Asu Mare!: Los amigos'. (Fuente: Trome)

¿CÓMO REACCIONÓ SU NOVIO A RUMORES DE ROMANCE CON TOMMY MOTTOLA?

Leslie Shaw negó conocer al multimillonario Tommy Mottola, esposo de Thalía, y remarcó que no tiene ninguna relación con él; sin embargo, Magaly Medina le consultó cómo reaccionó su pareja ‘El Prefe’ ante las noticias.

“Me separaron, ya no me voy a casar. Todo un escándalo”, respondió con ironía, esto debido a que la prensa especuló sobre su relación con su prometido.

No obstante, luego se sinceró y explicó que El Prefe no tuvo una reacción negativa e incluso la impulsó para comenzar a promocionarse. “Él se ríe, me dice: ‘Baby aprovecha y lanza tus canciones antes’” , expresó entre risas.

Leslie Shaw sigue firme junto a su novio 'El Prefe'. (Foto: Instagram)