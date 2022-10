Leslie Shaw rompió su silencio con Trome y comentó detalles de su relación con El Prefe, ahora que el cantante de 20 años se comprometió con ella. La rubia aprovechó una entrevista con Trome para pronunciarse sobre las acusaciones del papá de Mario Hart quien la tildó de conchuda.

Hace unos días, Leslie Shaw indicó que sus exparejas le hicieron perder el tiempo. considerando que se trataba de su hijo, el padre de Mario Hart arremetió y la calificó de conchuda indicando que fue gracias al piloto que su carrera en la música urbana despegó.

“ ¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió Mario Hart Potestá, padre del esposo de Korina Rivadeneira.

AGRADECE A THALÍA, PERO NO A MARIO HART

Al respecto, Leslie Shaw indicó que si hay alguien a quien tiene que agradecerle es al dúo Mau y Ricky o a Thalia porque ellos si son artistas de verdad.

“Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo. Si tengo que agradecerle a alguien serían a los artistas de verdad, que están tiempo en esta industria musical, que tiene mucho talento, trayectoria. A ellos sí tendría que agradecerles”, comentó Leslie Shaw a Trome.

“LA SOBERBIA LE GANA A ESA FAMILIA”

Además, la rubio precisó que el comentario del papá de Mario Hart le parece ‘desubicado, machista y narcisista’ y que se considera una mujer fuerte e independiente.

“Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista . Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie”, puntualizó.

Cabe indicar que Leslie Shaw continúa con sus presentaciones artísticas en nuestro país y este 26 de octubre estará en ‘Terra Bar’ en Chiclayo.