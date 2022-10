La cantante Leslie Shaw es otra de las figuras que decidió incursionar en OnlyFans, plataforma donde se ofrecen fotos y videos exclusivos a cambio de una suscripción.

La prometida de ‘El Prefe’ fue una de las primeras en abrir su perfil; sin embargo, ella misma explicó que no brinda contenido para adultos por lo que sus suscriptores fueron bajando.

“Luego me salió competencia dura con otro tipo de contenido y bajó, pues no renovaban sus suscripciones porque evidentemente yo no puedo competir contra esos contenidos (pornografía), yo soy artista”, explicó en una entrevista a Christopher Gianotti.

Leslie Shaw y su OnlyFans: ¿Cuánto cuesta y qué descuentos ofrece?

En el perfil de Leslie Shaw se ofrecen tres tipo de suscripciones y los precios varían de acuerdo al paquete que se elija. Además, por suscripciones de 3 a 6 meses la cantante ofrece descuentos del 5% y 15%, respectivamente.

Leslie Shaw en OnlyFans: 1 mes x 17 dólares

Leslie Shaw en OnlyFans: 3 mes x 48.45 dólares

Leslie Shaw en OnlyFans: 1 mes x 86.70 dólares

