La cantante Leslie Shaw regresó a nuestro país para promocionar su nueva canción ‘Castigo’, que grabó con la banda uruguaya ‘Marama’, y nos contó que atraviesa un buen momento en su vida sentimental al lado de su pareja, ‘El Prefe’, y en un futuro le gustaría casarse con el reguetonero cubano, quien es trece años menor que ella.

Leslie, acabas de lanzar en cumbia el tema ‘Castigo’, ¿te animarías a grabar una cumbia peruana?

Hice una cumbia con Patrick Romantik y me encantó, fue una experiencia bonita y sí me gustaría mucho trabajar con el ‘Grupo 5′, también he visto que muchas chicas están haciendo cumbia. Claro que me gustaría colaborar con otros artistas peruanos.

Muchas figuras de la televisión se están casando, ¿cuándo te animas?

Me gustaría casarme, pienso que es algo muy romántico. No me gustaría hacerlo a lo grande, sino algo muy íntimo con mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, la familia de mi pareja, algo superchiquito, que represente una unión y amor. Pero por ahora no, más adelante.

¿Cómo va tu relación con ‘El Prefe’?

Muy bien, tenemos un año y cinco meses de relación. Nos complementamos muy bien, es una relación muy bonita.

¿Cómo manejan su relación cuando tienen que viajar? ¿hay celos?

Los dos viajamos bastante, pero hay mucha comprensión. Nos extrañamos, pero cuando tenemos que viajar respetamos nuestro trabajo, igual estamos en constante comunicación todo el día. Él es cero celoso, muy seguro y confía mucho en mí, nunca hemos tenido problemas por viajar.

¿Cuál es tu secreto para mantenerte siempre regia?

Cuido mucho mi alimentación y hago mucho deporte. Tengo mi entrenador de Perú, hacemos videollamadas y me hace mi rutina de entrenamiento. Desde hace trece años entreno y me gusta. En una época hice box y ahora ‘pole dance’, siento que fortalece mucho las piernas y brazos. Además, trato de no comer mucho, aunque es imposible cuando estoy aquí (en Perú).

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Me están invitando muchos artistas a colaborar con ellos, así que se viene mucha música. Contarles también que este 8 de octubre estaré presentándome en Chimbote y el 26 en Chiclayo, estoy muy contenta de estar aquí, quiero seguir dando conciertos y lanzando más música.

TODO SOBRE SU NUEVA CANCIÓN ‘CASTIGO’

La cantante Leslie Shaw continúa trabajando en el desarrollo de su carrera a nivel internacional y recientemente presentó su nueva canción ‘Castigo’, el cual grabó junto a Marama, una de las bandas con más reconocimiento de Uruguay.

“Castigo” es una cumbia al estilo de la agrupación uruguaya pero que, a diferencia de otras de sus canciones, se combina con el flow urbano, estilo de producción y concepto que caracteriza a la intérprete peruana.

“Conocí a Agustín, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión, intercambiando ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron ‘Castigo’ y me encantó”, contó Leslie a través de un comunicado.

“Es una cumbia, es alegre pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, añadió la cantante peruana.

El tema fue grabado íntegramente en Estados Unidos; fue producido en Miami, mientras que el video fue filmado en Fort Lauderdale y Hollywood. El material audiovisual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que desde el estreno del videoclip de “Castigo” en YouTube, el audiovisual ha conseguido más de 207 mil reproducciones y cientos de comentarios que celebran el nuevo lanzamiento de Leslie Shaw.

