La cantante Leslie Shaw contó que vive un buen momento junto a su pareja, el tatuador Stefano Alcántara, con quien vive en Miami, enfatizando que es un hombre que la respeta y entiende su trabajo.

“Ahorita estoy con pareja, pues uno no manda en los sentimientos, estoy tranquila, muy feliz. Lo importante es encontrar a alguien que te respete y entienda tu carrera, porque es difícil. Siempre estoy viajando y todos en mi staff son hombres, los bailarines, los técnicos. Si tuviese un novio celoso y controlador no podría estar tranquila ni trabajar. Hace un tiempo he tenido algunos así en mi vida, pero una va aprendiendo”, señaló la cantante.

Además, Leslie Shaw reveló que hace unos años la vetaron de un festival a desarrollarse en Perú.

“Claro que me han cerrado las puertas, me han ‘choteado’. Una vez me invitaron a presentar un premio y cantar en un festival internacional que se iba a desarrollar en Perú, yo estaba muy emocionada, me mandé hacer mi vestido y a los días llaman a mi mánager para decirle que de Perú no querían que me presente porque no era un buen ejemplo para el país. Me quedé fría, como si todos los (cantantes) urbanos fueran unos santos. Luego supe que hubo un huaico y cancelaron el festival”, añadió la rubia, en una transmisión con Cristian Rivero.

En otro momento, dijo que seguirá viviendo en el extranjero porque es la única manera de crecer artísticamente. “Yo decidí dejar todo para crecer, porque aquí están los productores y los compositores, y las puertas se van abriendo. En Perú me iba bien, mi música sonaba en las radios, pero para crecer tenía que venir a Miami. En unas semanas lanzaré mi disco y empezaré a realizar la promoción”, finalizó.