Leslie Shaw le tira maicito a Nicola Porcella: "Está churro y los años le han asentado" | VIDEO

“Está churro y los años le han asentado”, dijo Leslie Shaw sobre Nicola Porcella , aunque aclaró que solo lo ve como un amigo y por ahora prefiere estar soltera.

Se especuló mucho sobre un romance con Nicola por el encuentro que tuvieron en Miami...

A Miami voy a cada rato. Él me dijo que estaba ahí el fin de semana y fuimos a una fiesta de Ozuna y chévere, fuimos con un montón de amigos, no solo los dos. Nicola ha estado en el mismo colegio que yo, entonces, tenemos muchos amigos en común.

Él dijo que eres un mujerón...

(Risas) El está churro, creo que los años le han asentado.

Los dos están solteros, ¿puede surgir algo más que una amistad?

No, somos amigos. Yo ahorita estoy cumpliendo mis sueños, acabo de firmar con Sony US, es el sueño de todo cantante, de tener el respaldo de una disquera que va a invertir en ti, que crea en ti, que te lleve a otros países.

En lo profesional te va bien, ¿y en lo sentimental?

De verdad, estoy soltera hace dos años y me siento feliz... es difícil porque soy querendona, soy cariñosa, pero he aprendido a estar sola, a no depender de una pareja, no la paso mal.



Tienes la imagen de una mujer fuerte.

Depende, tengo mi genio, soy perfeccionista. Me gusta que las cosas se hagan bien, pero con mi pareja soy bien querendona.



De otro lado, Leslie Shaw contó que viajará a Cuba para filmar su videoclip, el cual contará con una gran inversión.