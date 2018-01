Leslie Shaw a Manolo Rojas: “Yo también voy a ir a Huaral, llévame a tu hotel. No lo conozco”

Leslie Shaw aprovechó su participación en la película ‘El manual del pisado’, que protagoniza Manolo Rojas, para pedirle al cómico que, cuando viaje a Huaral, la aloje en su hotel (en referencia a Mario Hart y Korina Rivadeneira).



“Yo también voy a ir a Huaral, llévame a tu hotel. No lo conozco”, dijo la rubia entre risas.



Su comentario dio pie para que Rojas le preguntara si quería casarse con él y la cantante le respondió con un ‘no’ rotundo.

De otro lado, Leslie Shaw contó que se llamará ‘Soledad’ en la película que se estrena el 13 de abril.



“No sé por qué me han puesto ese nombre. Yo estoy soltera, ya casi un año”, indicó.



A su vez, Manolo Rojas precisó que ‘Federico’, su personaje, vive enamorado de Leslie.



“‘Federico’ es un hombre pisado por su esposa (Amparo Brambilla), en un momento decide enfrentarse a ella y recurre a la ayuda de sus amigos como Sergio Galliani, quien tiene su novia (Leslie Shaw) por la que se siente atraído. Lo importante del argumento de la película es que lleva un mensaje de la igualdad en derechos para los hombres y mujeres”, afirmó.



Por último, Galliani contó que su interpretación es distinta a la de Rojas.



“Él me admira porque yo paro con mujerones”, manifestó. (M.Casas)