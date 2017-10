¡No te vayas, Leslie! La cantante urbana, Leslie Shaw, visitó la redacción de Trome y respondió a todas nuestras preguntas. Ella se encuentra promocionando su nuevo sencillo, 'Volverte a Ver', junto al cantante colombiano Legarda.

El dúo del reggaeton se mostró amistoso y divertido en la entrevista. Leslie Shaw y Legarda mandaron varios saludos a todos los seguidores que comentaban la entrevista en vivo, a través del Facebook de Trome.

Leslie Shaw y Legarda contaron un poco más sobre su relación, que por ahora se mantiene en lo profesional y lo amical. Sin embargo, eso no ha evitado que sus seguidores sueñen con verlos juntos debido a la bonita pareja que hacen.

"Yo creo que si fueramos pareja ya, de repente nos peleamos", dijo Leslie Shaw. "Sí, ¿no? De repente si estamos mucho tiempo juntos. Mejor amigos. Somos amigos", secundó Legarda.

La pareja de cantantes se mostró muy cercana. Al parecer su amistad se ha consolidado en su viaje a Colombia y seguramente se seguirá fortaleciendo en su nueva gira por Ecuador, en donde estarán promocionando su nuevo éxito 'Volverte a Ver'.

Como era de esperarse, Mario Hart apareció en los comentarios de sus seguidores. Muchos aseguraban que Leslie Shaw está mucho mejor desde que terminó su relación con el piloto. Sin embargo, un comentario llamó la atención.

"Leemos por aquí que algunos bailarines de Mario se fueron contigo", fue el comentario que hizo a Leslie reaccionar. A modo de broma, Leslie Shaw se levantó de su asiento e hizo el ademán de retirarse del estudio.

"Uno no más. No pasa nada. Conversamos porque a raíz del Lima Music Fest me vinieron mucho más shows y yo conocía al bailarín desde hace muchos años y le dije: 'Jeremy, ¿no te aburres los fines de semana sin trabajar?' y me dijo que sí. Entonces yo le dije que me avisara si quería trabajar conmigo porque tengo muchos shows", expresó Leslie Shaw.

"Él me dijo: 'ya, chévere'. Chamba es chamba, ¿no? Ni que fuera sonso. Ya de ahí me llamó el guitarrista, el dj (risas). Es que en el mundo de la música yo conozco y tengo muchos amigos. Desde que entré al género urbano conocí muchos chicos que se dedican a esto y siempre tratamos de darnos la mano en lo que podemos", aseguró Leslie Shaw.

Así, Leslie confirmó que uno de los bailarines de Mario Hart prefirió trabajar con ella. No es para menos, la cantante está gozando del éxito. Leslie Shaw y Legarda estarán este jueves 26 de octubre en los premios 'La Zona', desde las tres de la tarde.

