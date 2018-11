Leslie Shaw sobre Mario Hart: "Estuve con él porque estaba aburrida" | FOTOS

La cantante Leslie Shaw recordó su relación con Mario Hart y contó que empezó a salir con el piloto, porque se ‘sentía aburrida’.



“Fue el primer chico conocido con quien estuve y con el primero que metí la pata. A veces me molestaba, porque éramos pareja en ‘El gran show’. Ahí nos hicimos ‘patas’, me fregaba y nunca le hacía caso. Ya después le hice caso, pero de aburrida. Estuvimos y luego terminamos porque él me sacó la vuelta, la gente me gritaba ‘cachuda’ por las calles”, refirió Leslie Shaw.



A su vez, Leslie Shaw reveló que está rehaciendo su vida sentimental con un ucraniano, con quien hace poco fue captada agarrada de la mano.



“Lo conozco desde que llegó a Perú. Lo contraté para hacer un videoclip, que aún no ha salido, y cuando lo vi dije: ‘Qué bonito este chico’”, mencionó Leslie Shaw.



Finalmente, resaltó que jamás tuvo un romance con Nicola Porcella , tal como especulaban. “Nos hemos bromeado, hemos salido con amigos, nos hemos encontrado en Miami y la pasamos bien, pero solo somos amigos. No me lo he ‘chapado’”, precisó Leslie Shaw.