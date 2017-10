Leslie Shaw sobre Mario Hart: "En Colombia ni siquiera saben que existe" [VIDEO]

¡Vino con todo! La cantante urbana, Leslie Shaw, visitó la redacción de Trome y respondió a todas nuestras preguntas. Ella se encuentra promocionando su nuevo sencillo, 'Volverte a Ver', junto al cantante colombiano Legarda.

El dúo del reggaeton se mostró amistoso y divertido en la entrevista. Leslie Shaw y Legarda mandaron varios saludos a todos los seguidores que comentaban la entrevista en vivo, a través del Facebook de Trome.

Como era de esperarse, el nombre de Mario Hart surgió entre los comentarios y las preguntas. Primero, Leslie Shawreveló que uno de los bailarines de Mario Hart había preferido trabajar con ella. Al parecer el piloto anda de capa caída con sus presentaciones.

"Conversamos porque a raíz del Lima Music Fest me vinieron mucho más shows y yo conocía al bailarín desde hace muchos años y le dije: 'Jeremy, ¿no te aburres los fines de semana sin trabajar?' y me dijo que sí. Entonces yo le dije que me avisara si quería trabajar conmigo porque tengo muchos shows", expresó Leslie Shaw.

Al parecer, el éxito de Leslie Shaw no solo es bien recibido por sus seguidores, sino también por los amigos en común que tiene con su ex Mario Hart. La cantante aseguró que ella está para "darnos la mano en lo que podemos" con sus amigos músicos.

A raíz de su éxito en Colombia, Leslie Shaw contó que había firmado contrato con el gigante de la música, Sony Music. La cantante contó la noticia con mucho orgullo y reveló que fue muy bien recibida en el país vecino. Sin embargo, nosotros no podíamos dejar de preguntar si había escuchado alguna de las canciones de su ex Mario Hart por esas tierras.

"¿Haz escuchado alguna música de algún compatriota por allá?", le preguntamos. "No", respondió tajantemente Leslie Shaw. "¿Por ahí no sonaba Mario?", insistimos. "Nada. Ni me preguntaban. Ni sabían que existe. No te digo que era feliz", respondió Leslie Shaw entre risas.

Al parecer, Mario Hart no goza del mismo éxito que Leslie Shaw en tierras extranjeras. Pero eso tiene sin cuidado a la cantante. Ella se encuentra por ahora concentrada en promocionar su nuevo éxito 'Volverte a Ver'. Leslie Shaw y Legarda estarán este jueves 26 de octubre en los premios 'La Zona', desde las tres de la tarde.

