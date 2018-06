Leslie Shaw sobre Mario Hart: "Yo no hubiera votado por él" [VIDEO y FOTOS]

La cantante Leslie Shaw se pronunció sobre la intención que tenía Mario Hart de incursionar en la política.



“Creo que todo es válido, al final el público es el que escoge. Yo no hubiera votado por él, pero habría que preguntarles a las personas. Uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero cada persona ve lo que es mejor para uno”, precisó Leslie Shaw.

Asimismo, dejó en claro que no desea incursionar en la política.

“Estoy metida en mi música, he estado viajando mucho, la política no es algo que me quite el sueño, para nada. No he recibido propuestas, pero si me llegan, las rechazaría. Estoy concentrada en mi carrera, así que ni me llamen”, comentó Leslie Shaw.



De otro lado, contó que hace poco estuvo por Miami y deslizó que grabaría un tema con los hijos del cantante Ricardo Montaner.

“Estuve haciendo canciones con los hijos de Ricardo y estamos viendo la posibilidad de grabar un videoclip. La idea es salir del país, pero no es fácil. En Perú tengo mucho apoyo, pero en otros países debo tener contactos. En mi viaje a Miami he conocido gente, así que creo que este año cruzaré las fronteras”, mencionó Leslie Shaw.