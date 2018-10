Leslie Shaw y Nicola Porcella ampayados juntos en discoteca ¿Se agarraron de la mano? | FOTOS

Nicola Porcella sigue en saliditas con Leslie Shaw, y fueron captados saliendo de una discoteca, el fin de semana, y luego se dirigieron con rumbo al departamento del ‘guerrero’, donde se quedaron hasta el día siguiente.

“De verdad que estoy solo, pero me gusta pasar tiempo con ella, porque es como yo. Es como hablar con tu mejor amigo. A Leslie la conozco hace 13 o 15 años. ¿Si es mi estrella favorita artísticamente? Creo que es la mejor como artista”, comentó Nicola Porcella, quien fue consultado si la rubia es su tipo de mujer.

“No tengo ningún tipo, porque mis gustos han ido cambiando a lo largo de mi vida, pero me gusta porque ella (Leslie) parece mala, pero es una súper persona y cariñosa”, añadió Nicola Porcella.

Asimismo, el participante de Esto Es Guerra también se pronunció sobre las imágenes que difundió el programa ‘Válgame Dios’, donde se le ve saliendo de una discoteca junto a Leslie Shaw y luego se van juntos a su departamento.

“Estuvo Leslie, mis mejores amigos y unas amigas. Hicimos unas previas en mi casa, fuimos a bailar y luego nos regresamos todos a mi casa. Nos quedamos hasta la mañana, ¿si le agarré de la mano al salir de la discoteca? No me acuerdo, de repente sí, no tengo nada que ocultar. Hemos pasado el fin de semana, hemos ido de fiesta y la pasamos súper bien juntos. Nos contamos nuestros proyectos y creo que es la chica con mayor proyección internacional de este país”, mencionó Nicola Porcella

En tanto, el ‘Zorro Zupe’ contó que la madre de Nicola Porcella está contenta que su hijo esté saliendo con Leslie Shaw. “Ellos llegaron juntos a la discoteca y por lo visto también se fueron juntos. Creo que a la mamá de Nicola le debe caer excelente Leslie, porque está feliz”.