Leslie Shaw ninguneó a Korina Rivadeneira y negó estar resentida con Mario Hart | FOTOS | VIDEO

Leslie Shaw ninguneó a Korina Rivadeneira luego que la venezolana aseguró que la cantante hablaba mal de su esposo Mario Hart , porque está ‘resentida’.



“Gracias a Dios la que está todos los días con él, es ella. Si la prensa me pregunta qué opino sobre el desarrollo artístico de él, pues respondo porque soy una persona pública y porque siempre tengo un trato cordial con los periodistas. Yo estoy tranquila”, detalló Leslie Shaw en ‘Válgame Dios’.

Asimismo, Leslie Shaw comentó que no tiene nada en contra de Korina Rivadeneira . “Me parece una chica guapa, divertida, ella no me hizo nada y no tengo problemas”, apuntó.



NADA CON ANDRÉ CARRILLO



Por otro lado, Leslie Shaw aprovechó para aclarar que si comentó que el delantero André Carrillo tenía un buen cuerpo, fue por la foto que subió al lado de otros futbolistas, pero que no existe ninguna cercanía con él.

Ni siquiera lo conozco; además, es casado”, agregó