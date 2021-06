Leslie Shaw regresa a la música tras el éxito de su tema ‘Estoy soltera’ junto a Thalía y Farina. Esta vez, la cantante peruana se unió a El Prefe para estrenar ‘Sola y soltera’, una canción en la que experimenta nuevos ritmos y sonidos ahora que se encuentra trabajando de la mano con la disquera: Vla Music Entertainment.

La artista indicó que ya se encuentra trabajando en lo que será su próximo disco, del que pronto tendremos novedades. Leslie Shaw señala, además, que cambiar de disquera no es un retroceso en su carrera pues considera que ahora tiene mayor libertad para experimentar géneros diversos y concretar su propuesta propuesta.

Trome pudo conversar con Leslie Shaw vía Zoom desde Miami, ciudad a la que se mudó para enfocarse de lleno a su carrera musical. En unos días lanzará un tema junto a Jacob Forever llamado ‘La Culpa’, donde participa no solo como artista invitada sino también como compositora.

Cuéntanos, Leslie, sobre cómo es trabajar ahora en Vla Music, ¿sientes que se te abrirán más puertas?

Me siento super cómoda trabajando con ellos, tengo el estudio a mi disposición, componemos, producimos. Estoy en un momento de mi carrera en el que quiero seguir evolucionando y experimentando sonidos nuevos y en Vla Music nunca me dicen que ‘no’. Todos los artistas debemos explorar horizontes nuevos. Lo importante es sacar música y que los fans estén contentos.

El apoyo y respaldo que ahora te dan fue determinante para decidir ingresar a esta nueva disquera.

En verdad , no tiene que ver. Uno como artista tiene que defender sus proyectos e ideales. Creo que es bueno tocar puertas nuevas, abrir nuevos caminos, conocer nueva gente. Soy una mujer luchadora y no me gusta ponerme límites. En este momento decidí cambiar, quizá mas adelante vuelva a cambiar, pero estoy contenta con las decisiones que estoy tomando.

A los fans que piensan que cambiar de disquera ha sido un retroceso ¿Qué les dirías?

No (ha sido un retroceso). Yo soy de esas mujeres que no se queda quieta, trato de avanzar. Para todos los artistas son épocas difíciles peor estoy agradecida con mis fans. Siento que he crecido mucho y que he tomado buenas decisiones en mi carrera. Estoy feliz. No creo que haya retrocedido, al revés, siento que he madurado como artista y compositora.

¿Residir en Miami hace más fácil el proceso de trabajar en tu música?

Tomé la decisión de estar en Miami porque quería conocer más artistas y compositores. Ahora que estamos en Vla Music llegan artistas y puedo trabajar de lunes a viernes, en lo que amamos que es la música. En Perú tenía conciertos los fines de semana y los días de semana no sabía que hacer, con quien trabajar.

