SE LAS TIENE JURADA. La cantante Leslie Shaw abrió nuevamente la herida al lanzar fuertes declaraciones y sería contra su examiga que le robó 39 mil dólares de lo que había recaudado en su cuenta de Onlyfans. La intérprete de ‘La faldita’ se pronunció en su cuenta de Instagram y le envió ‘un misil’ a la mujer.

En junio pasado, la artista denunció que alguien muy cercana la amenazaba para subir fotos y videos íntimos de ella a cualquier red social. Sin embargo, el asunto no solo quedó ahí, sino que también confesó que esta mujer le robó una fuerte cantidad de dinero.

“Hey, yo no voy a parar hasta que se haga justicia. No me importa cuánto tiempo tome. No te va a durar mucho la gracia”, escribió Leslie Shaw en su Instagram.

La cantante dejó entrever que la mujer estaría de lo más feliz y sin pagar por lo que hizo. En esa línea, no dudó en lanzarle y dedicarle otras palabras en sus stories.

“Ríete ahora todo lo que puedas porque yo me voy a encargar que llores todos los días por lo que hiciste”, finalizó.

Foto: Instagram Leslie Shaw

Como se recuerda, Leslie Shaw usó sus redes sociales para contar que su privacidad ha sido vulnerada y además, ha sido víctima de robo. “Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidos a cualquier red social”, agregó la cantante urbana.

Asimismo, recalcó que “A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas. Sí estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”.