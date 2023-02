¡ASU! Leslie Shaw reveló que ya no quiere que la llamen para participar en El Gran Show. En una entrevista con El Flaco Granda para su canal de YouTube, la cantante afirmó que ella es una artista y no quiere volver a un reality de competencia.

“Me llaman para concursar y les digo, ya no me llamen para concursar, yo estoy en otra (¿Para bailar en El Gran Show?) Qué flojera, no la hago, imagínate. Yo soy artista”, explicó.

No obstante, no descartó que podría ir como jurado, pero remarcó que primero es su música. “Puede ser si estoy libre”, agregó.

¿Qué pasó con Leslie Shaw y Tommy Mottola?

Hace algunos días, Leslie Shaw se vio envuelta en rumores sobre una presunta infidelidad con Tommy Mottola, esposo de Thalía; sin embargo, la cantante enfatizó que no sabe de donde se originó este tipo de chisme y que ni conoce al multimillonario.

“Nunca en mi vida lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca”, dijo Shaw en entrevista con Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

‘Mande Quien Mande’, con Pía Copello y ‘La Carlota’: ¿Cuántos puntos de rating hicieron en su estreno?

Brunella Horna es sorprendida en VIVO por Richard Acuña en su primer mes de casados

Melissa Paredes le echa la sal a Luciana Fuster por Miss Perú: “No la veo que vaya a ganar, hay chicas muy bonitas”