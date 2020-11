A través de su cuenta de Twitter, Leslie Shaw alzó su voz de protesta en medio de la crisis política que afronta nuestro país tras la vacancia de Martín Vizcarra. La cantante pidió mayor visibilización para las personas que protestas pacíficamente.

En su breve mensaje, Leslie Shaw indicó que las actuales autoridades ‘quieren desmantelar la constitución del país’ ya que existe un temor por las decisiones que se puedan tomar en este periodo de transición.

“Quieren desmantelar la constitución del país, deja de hacerle preguntas a un cajero ¿Qué hay de los que protestan pacíficamente? ¿Qué los micrófonos apunten a ellos”, escribió la cantante.

Quieren desmantelar la constitución del PAÍS, deja de hacerle preguntas a un cajero

Qué hay de los que protestan pacíficamente? Que los micrófonos apunten a ellos — Leslie Shaw (@ShawMusica) November 11, 2020

GIAN MARCO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

A diferencia de Leslie Shaw, Gian Marco expresó su postura tras la dura crisis política que afronta nuestro país. Al respecto pidió que cesen las muestras de violencia que se han venido registrando en los últimos días.

“Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo”, escribió Gian Marco a través de su cuenta de Twitter. Horas más tarde, ratificó su comentario.

