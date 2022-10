Leslie Shaw estuvo este jueves en el set de Amor y Fuego y su novio, con quien convive en Estados Unidos, se enlazó en vivo con el programa de Willax para hablar de su relación. Ambos aseguraron estar muy felices con su romance de año y seis meses, pese a que se llevan trece años de diferencia.

“Nos entendemos perfecto, tenemos dos hijos que son nuestros perritos”, dijo ‘El Prefe’, mientras que la rubia cantante aseguró sentirse mejor que nunca. “Estoy feliz, realizando todos mis sueños en mi carrera y él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante. Estamos todo el día juntos pero respetamos nuestro espacio de trabajo”, indicó la peruana.

Asimismo, contó que al inicio de su romance eran amigos y ella siempre lo ‘choteaba’ por su edad, aunque el cantante le insistía hasta que le ‘atracó'. Por otro lado, Leslie Shaw no descartó casarse con su novio en un futuro, aunque indicó que no quiere tener hijos.

“Mamá no quiero ser, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”, dijo la rubia.

‘El Prefe’ aseguró que tampoco está pensando en ser padre porque acaba de cumplir 20 años, lo que generó la reacción de Gigi Mitre. “Ni siquiera pueden ir juntos a una discoteca en los Estados Unidos”, dijo asombrada la conductora de Amor y Fuego, en una referencia a la edad del cantante.

“Solo vamos a la fiesta Bresh porque yo soy amiga de los organizadores, pero a las demás no, yo voy sola. Pero hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir, vamos a eventos, cocteles... no puede comprar trago pero él no toma, no tomamos tampoco”, dijo Leslie Shaw orgullosa de su pareja.

Leslie Shaw y su novio, El Prefe, se llevan 13 años de diferencia.

TE PUEDE INTERESAR

Mónica Cabrejos revela ‘el verdadero rostro’ de Gisela Valcárcel al recordar caso social: “Jamás se preocupó”

Magaly reconoce que se equivocó en información sobre ampay del Gato: “Lalo Uribe no estuvo en la fiesta”

‘Peluchín’ y Gigi critican el tatuaje de Ana Paula Consorte para Paolo Guerrero: “Está desesperada”