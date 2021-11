QUÉ TAL INVERSIÓN. Leslie Shaw viene vistando varios programas de televisión para promocionar su último lanzamiento, el tema ‘No olvido’, y también estuvo en Mujeres al Mando, donde reveló el precio de su dentadura de diamantes.

La producción del programa la sometió a un juego de preguntas llamado ‘El círculo de la verdad’, donde le consultaron si era verdad que su sonrisa estaba asegurada por más de medio millón de dólares. La rubia rechazó que haya invertido tanto en un seguro para sus dientes.

“O sea, me gustan mucho los diamantes y las joyas pero no, si le pasa algo a mi sonrisa, me cambio las carillas y ya, así de fácil”, contestó la cantante, quien luce varias piedras preciosas en sus dientes.

Asimismo, reveló que conoció a un joyero que trabaja con estrellas de la talla de J Balvil y Arcángel y él le regaló sus primeros diamantes. “Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y ya pues... si es regalo hay que aprovecharlo”, acotó.

¿CUÁNTO INVIRTIÓ LESLIE SHAW EN SUS DIAMANTES?

Leslie Shaw confesó que tiene diamantes en todos su dientes de la parte inferior. “Más o menos entre unos 10 mil y 15 mil dólares”, indicó la rubia, quien aclaró que otros cantantes usan las joyas en toda la dentadura.

