La cantante Leslie Shaw fue la invitada especial en la segunda edición de ‘Mamacitas Live’, programa de Trome que cuenta con la conducción de Connie Chaparro y Patricia Portocarrero. La artista habló de todo un poco y fue así que brindó detalles sobre su relación actual con ‘El Prefe’, músico cubano 13 años menor que ella.

“Él es artista como yo, es compositor. Empezamos escribiendo canciones en estudio. Él llegaba cuando yo estaba reunida con productores. Él estaba allí siempre, dando vueltas, preguntando en qué podía ayudar. Coincidíamos en el estudio”, reveló al inicio.

“Hicimos dos videoclips. En el primero, me empezó a agarrar el rollito de atrás. En el videoclip comenzó el coqueteo. He hecho videoclip con varios artistas y no sentía nada, pero con él sí sentía algo bonito. Creo es algo de químico”, agregó Leslie Shaw.

Tras ello, la cantante detalló que su relación sentimental superó el año, por lo cual considera que ya es un aspecto positivo debido a que no ‘duraba’ tanto con sus pasadas parejas.

“Tenemos un año y dos meses. Me está durando, el máximo era entre 3 a 6. Ha pasado la valla de los 6 meses”, remarcó.

Lo que Leslie Shaw vio en su actual pareja y el mensaje sobre un posible matrimonio

Posteriormente, la cantante del tema “Poderes” enumeró las cosas positivas que la llevaron a entablar una relación con ‘El Prefe’. “Es super maduro, aparte de que se viste como yo. Está fresh en su onda, no se mete con nadie”, indicó.

Finalmente, ella fue consultada por Patricia y Connie sobre si es de las personas a las que les gustaría casar y ella tuvo una tajante respuesta.

“No me quiero casar ni tener hijos. Lo del matrimonio, si es algo romántico, con muy poquitas personas que sean muy unidas a mí, sería muy lindo”, sentenció.

