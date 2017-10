A pesar de que este sábado 28 de octubre no hubo programa de El Gran Show, se presentó a la última participante que será parte de Reyes del Show. Despertando la sorpresa de todo, Leslie Shaw regresó al reality de baile al que no visitaba desde el 2016. ¿Dónde queda Andrea Luna?



Los encargados de presentar a Leslie Shaw de manera virtual fueron Tilsa Lozano y Carlos Cacho. Ambos mencionaron el regreso de la rubia cantante quien presentará bailes desde la próxima semana. Ella competirá contra Karen Dejo, Vania Bludau, Brenda Carvalho, Lucas Piró, Diana Sánchez, Brunella Horna, César Távara y Edson Dávila.



Tras la primera gala de Reyes del show, el público manifestó su sorpresa en redes sociales porque no se presentaron Anahí de Cárdenas ni Andrea Luna. Esta última publicó un video en sus redes sociales indicando que esperaba ingresar, pero no fue comunicada.

Leslie Shaw regresa a El gran show

"No bailé, no voy a bailar. De esta noticia me enteré hace 3, 4 días. No más. De la razón todavía no estoy muy segura. Yo tenía entendido que los tres primeros lugares iban a Reyes. Eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después yo llamé a preguntar y me dijeron que eso no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó. Eso es algo que me dolió bastante. Fue una decepción", declaró Andrea Luna en el video compartido en Facebook.

La conductora Gisela Valcárcel aclaró que sí se comunicaron con el papá de Andrea Luna, informándole que la joven actriz no participaría en ‘Los reyes del show’.



“Nos comunicamos con su papá, que además es una buena persona como ella y la representa. Lo mejor para Andrea, nos encanta y sabemos que tiene mucho talento, éxitos siempre, nos deja el mejor recuerdo”, tuiteó Gisela Valcárcel.

Tras estos comentarios, muchos apoyaron a Andrea Luna, a quienes le atribuyen talento para el baile y quien no es parte de los escándalos de Chollywood, razón por la que se la estaría dejando de lado en el programa.

