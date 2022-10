ENAMORADOS. Leslie Shaw y El Prefe anunciaron que se casarán pronto tras compartir imágenes de la romántica pedida de mano. La cantante peruana de 33 años no hizo caso a las críticas debido a que su pareja tiene 20 años y confirmó su pronto matrimonio con un anillo de brillantes.

A través de su Instagram, El Prefe mostró su emoción y publicó nostálgicas fotografías con Leslie Shaw, a quien pidió la mano en plena cena. La artista no dudó en posar con su anillo en la mano.

“ She said yes, te amo mucho, hay boda. Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz ”, fueron las palabras del cantante urbano.

Leslie Shaw anuncia su próximo matrimonio con El Prefe.

LESLIE NO TIENE ‘ROCHE’ CON LA EDAD DE ‘EL PREFE’

Leslie Shaw se presentó hace unos días en ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre su romance con ‘El Prefe’. La cantante aseguró que se encuentra muy feliz con él porque la comprende, es divertido y porque ambos son artistas que intentan salir adelante. Además, la artista contó que no puede ir a las discotecas con su pareja porque es menor de edad.

“ Solo vamos a la fiesta Bresh porque yo soy amiga de los organizadores, pero a las demás no , yo voy sola. Pero hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir, vamos a eventos, cocteles... no puede comprar trago pero él no toma, no tomamos tampoco”, dijo Leslie orgullosa de ‘El Prefe’.