La cantante Leslie Shaw se comprometió con su pareja, el reguetonero cubano ‘El Prefe’, y nos contó que la pedida de mano fue en un restaurante conocido en Lima y su ‘roca’ tiene muchos diamantes. Además, aprovechó la oportunidad para responderle al papá de Mario Hart, quien la llamó ‘conchuda’ por decir que perdió tiempo con sus ex.

Leslie, ¿cómo se dio la pedida de mano?

Estábamos cenando en un lugar muy rico y, cuando llegó la hora del postre, nos dieron unos chocolatitos envueltos de papel platino y en uno de esos chocolates estaba el anillo.

¿Qué te dijo?

Me dijo: ‘Amor, te quieres casar conmigo’, así de simple. Nos dimos muchos besos y los mozos salieron a felicitarnos.

¿Y cómo te sientes?

Me siento muy afortunada de encontrar un amor sincero, bonito y real. Un compañero con el que me entiendo, con el que hago música, que es mi pasión y estoy muy contenta. Me siento muy completa.

Tu anillo es bien llamativo, ¿'El prefe’ rompió el ‘chanchito’?

Él sabe que me gusta las joyas y trabajó muchísimo para comprarme algo lindo, con muchos diamantes como a mí me gusta.

¿Tienen fecha para la boda?

Creo que tendría que ser el próximo año, pensamos casarnos en Orlando, en Estados Unidos, en (una ceremonia) muy íntima y familiar.

ACLARA A PAPÁ DE HART

Hace poco el papá de Mario Hart te llamó ‘conchuda’ por decir que perdiste el tiempo con tus ex , pues considera que con su hijo despegaste tu carrera musical...

Mi carrera está en ascenso desde que empecé, a los 16 años tenía mi primer álbum, a los 17 mis videoclips estaban en MTV y a los 19 participé en Viña del Mar, siento que desde ahí empezó mi despegue. Si tuviera que agradecerle a algún artista por apoyarme sería a Mau y Ricky con ‘La Faldita’, a Thalía, Gente de Zona, Abraham Mateo. Si tengo que agradecerle a alguien serían a los artistas de verdad, que están tiempo en esta industria musical, que tiene mucho talento, trayectoria. A ellos sí tendría que agradecerles.

¿Consideras que fue un comentario desatinado?

Me parece un comentario muy machista de parte de ese señor, ¿qué yo tengo que agradecer a un hombre o expareja por mi esfuerzo y constante trabajo? Me parece desubicado, machista y narcisista. Pero no me sorprende porque creo que la soberbia le gana a esa familia, necesitan un poco de ‘ubicaína’. Estoy muy orgullosa de ser una mujer fuerte e independiente, siempre ha sido así desde chiquita. El único apoyo que siempre tuve fue el de mi familia, no tengo nada que deberle a nadie.

Cabe indicar que Leslie Shaw continúa con sus presentaciones artísticas en nuestro país y este 26 de octubre estará en ‘Terra Bar’ en Chiclayo.