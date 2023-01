Leslie Shaw lanzó su nueva canción ‘Piscis’, que forma parte de su próximo EP: Piscis Volumen 1, y contó que viene disfrutando de su carrera musical y aún no tiene fecha para su boda con el ‘El Prefe’, pero será una ceremonia íntima y gastarán su dinero en la ‘luna de miel’.

Leslie, ¿cómo te está yendo con el lanzamiento de tu canción ‘Piscis’?

Superbién, estoy recibiendo comentarios muy buenos de mi fans, sé que les encantó el solo de la guitarra eléctrica, mis looks. Ya estamos en diferentes plataformas.

¿El tema está dedicado a alguien en especial?

Está dedicado para mis fans ‘piscianos’. Yo soy piscis y siempre que me enamoro soy superintensa. Obviamente he tenido experiencias de que el chico que me gustaba no me hacía caso, a todos nos ha pasado el estar enamorado en secreto.

¿Y cómo va tu relación con ‘El Prefe’?

Muy bien.

¿Ya comenzaron con los preparativos para su boda?

No y tampoco tenemos fecha.

Hace poco Brunella Horna y Richard Acuña se casaron en una boda de lujo, ¿la tuya será sencilla o costosa?

No planeo una boda de lujo, prefiero gastarme todo el dinero en la luna de miel. Quiero algo superíntimo y privado con mi familia y la de ‘El Prefe’, aquí en Estados Unidos. Eso sí, nos iremos varios días de ‘luna de miel’, ahí sí vamos a gastar.

¿Qué proyectos se vienen para ti?

Voy a estar en Perú haciendo promoción y luego regreso a Miami porque quiero hacer una fiesta para el lanzamiento de mi EP. Después planeo algunos conciertos por Estados Unidos.

