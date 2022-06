Inspirada y enamorada regresó al Perú la talentosa y guapa cantante Leslie Shaw, quien acaba de estrenar su nuevo éxito musical ‘Poderes’. En esta entrevista cuenta que está feliz con su enamorado (‘El Prefe’) y que no perdonaría una infidelidad porque se enfermaría de los nervios. Descubre qué más nos dijo.

Leslie, ¿qué aprendizaje te está dejando tu carrera?

Ahora compongo mejor mis canciones y soy más clara con lo que quiero. He madurado muchísimo. Nada es fácil, pero cuando uno hace lo que ama, vale el esfuerzo.

¿Es duro para una mujer mantenerse en el mundo de la música?

Sí, porque aún está presente el machismo. La industria musical a veces es cruel y más con las mujeres. El prejuicio tapa el esfuerzo y talento que uno tiene.

¿Escribes tus canciones?

Ahora más que nunca y estoy feliz por eso. He aprendido mucho de amigos compositores y productores. Es muy sincero lo que canto porque yo misma lo escribo, lo pienso y lo siento. Esto me ayuda a conectar más con mis fans.

Has tenido éxito con varias de tus canciones, ¿cómo te sientes?

¡Increíble! Siento maripositas en el estómago cuando en mis conciertos el público corea mis canciones. Es gratificante y es lo que me hace seguir en esta industria.

Has lanzado ‘Poderes’, un tema motivador...

Sí, con esta canción quiero inspirar a las personas y decirles que usen sus poderes para ser felices y luchar por sus sueños. En un momento me sentí triste, desmotivada y con muchas dudas. Escribí esta canción para aclarar mi mente y pensamiento. Escúchenla, está en todas las plataformas digitales.

Lo primero que haces al despertarte es ...

Escuchar mi música, las canciones que estoy escribiendo. Luego me tomo un café y me pongo a soltar melodías. Me gusta leer cosas que me hagan desarrollar mi lado espiritual.

Tus perritos son tu adoración…

Sí, tengo dos, mi machito se llama Phillie y mi hembrita Monchi. Son mis ángeles, ellos me protegen.

El amor te sonríe…

Tengo mi enamorado (‘El Prefe’) hace un año y dos meses. Él es artista como yo y escribimos canciones juntos. Siempre estamos inspirándonos, aconsejándonos y acompañándonos mucho. ¡Estamos durando! (risas). Es una relación bonita y tranquila.

Hace un tiempo dijiste que no estaba en tus planes tener hijos, ¿lo reafirmas?

No está en mis planes tener hijos, no siento esa necesidad. Me siento muy completa con mis perritos, mi familia, mi enamorado y mi música. Soy feliz así.

¿Perdonarías una infidelidad?

No porque me enfermaría de los nervios y me quitaría tiempo estar desconfiando de mi pareja, preferiría estar sola.

