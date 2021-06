La cantante Leslie Shaw emitió un comunicado en sus redes sociales en el que indica que ha sido víctima de una estafa “por parte de una persona muy cercana a mí y a quien le otorgué toda mi confianza” y la estaría amenazando con publicar fotos y videos íntimos que tiene en su poder.

“Me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando”, dice el comunicado en Instagram de Leslie.

“Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidos a cualquier red social”, agregó la cantante urbana.

Asimismo, recalcó que “A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y las malas. Sí estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar y voy a cuidar más mi entorno y protegerme”.

Aunque Leslie Shaw no ha querido mencionar a la persona que le ha ocasionado este mal y aparentemente la ha amenazado con hacerlos públicos, sus seguidores han empezado a especular en las redes sociales.

Leslie Shaw triste por filtración de videos y fotos íntimOs

Hace unos años Leslie Shaw también fue víctima de los hackers, quienes publicaron sin vergüenza alguna imágenes de la cantante y actriz en las redes sociales. La rubia se mostró indignada y denunció ante las autoridades a los culpables.

OTROS ARTISTAS CON VIDEOS ÍNTIMOS

La modalidad de grabarse en la intimidad es una práctica que muchas parejas en el mundo la hacen al estar más en confianza y para compartir entre ellos sus momentos más íntimos, sin embargo, cuando se termina la relación, algunos se quedan con el material y lo comparten con amigos y personas conocidas, filtrándose así en redes sociales estos videos y fotos.

En nuestra farándula peruana el caso que más revuelo causó en pleno auge de las redes sociales, fue el de Milett Figueroa. La modelo había salido recientemente de ‘Esto es Guerra’ tras el escándalo de infidelidad de Guty Carrera, cuando varias páginas empezaron a compartir el video íntimo de la ahora actriz y que la puso en el ojo de la tormenta, pues habría sido compartido por su expareja, quien le había dicho que había borrado todo el material sexual.

Sandra Arana: La conductora de ‘Espectáculos’ sufrió un atentado a su intimidad al filtraese una foto desnuda por las redes sociales. La también actriz se ha mostrado fastidiada con este hecho y ha prometido denunciar al culpable.

Xoana González: Si bien la modelo no es peruana, en los últimos años se ha convertido en una famosa que ha logrado un gran número de fanáticos por lo desinhibida que se muestra y ha posado desnuda en más una oportunidad. La argentina sufrió el año pasado la filtración de varios videos íntimos y con ello también varios contratos para ser imagen de varias marcas de ropa o lencería.

Andrea Cifuentes: La exmodelo de ‘Los Reyes del Playback’ es conocida por posar desnuda en la revista ‘SoHo Perú’, pero un hacker ingresó a lo más íntimo de sus celulares y redes sociales e hizo público algunas imágenes de la guapa empresaria causando un gran alboroto entre sus seguidores.

Dorita Orbegoso: La exbailarina en el 2010 sufrió cuando un video la mostraba como Dios la trajo al mundo mientras se bañaba en una de las duchas del un cuartel del Ejército Peruano. La ahora empresaria calificó este acto como una bajeza, pero el video quedó para siempre en varias webs para adultos.

Martha Chuquipiondo: La ‘Mujer Boa’ fue protagonista de un video con Cromwell Gálvez y con un familiar de él. En el video se pudo ver a la Mujer Boa haciendo un trío con ambos personajes.

Susan León: La ‘exchica de la rosita’ también fue protagonista de un video íntimo junto a Alberto Venero. En las imágenes la también actriz se ve bailándole al extestaferro de Vladimiro Montesinos.