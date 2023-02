No puede ser. Magaly Medina invitó a Ernesto Buitrón, periodista de Televisa. El hombre de prensa indicó que Tommy Mottola quien habría sido infiel a Thalía con Leslie Shaw y habrían puesto fin a su matrimonio de 22 años.

La ‘Urraca’ se comunicó con Ernesto Buitrón, para hablar acerca del rumor que ha cobrado fuerza en distintas partes de México y se ha viralizado en TikTok.

“El rumor que lo acabamos de escuchar en varias redes sociales y es que Tommy Mottola habría sido infiel con una artista peruana. ¿Quién es esa artista peruana? Se trataría de Leslie Shaw”.

“ Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no ha habido fotos por Navidad, no habido fotos de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos”, expresó Magaly Medina.

Ernesto Buitrón habla del supuesto romance entre Leslie Shaw y Tommy Mottola

Ernesto Buitrón indicó que en México señalan a Leslie Shaw como la supuesta amante en el matrimonio de Thalia y el famoso productor musical.

“Es correcto, Magaly, en las redes sociales acá en México ha cobrado mucha fuerza este rumor (… ) Este rumor de Leslie Shaw si ha llamado mucho la atención por el tema de que no es el perfil que ha buscado Tommy, su exesposa es Mariah Carey ”, expresó el periodista.

“Este rumor ha cobrado fuerza en México teniendo en cuenta que celebraron su aniversario de bodas en diciembre, ella ha desaparecido de redes sociales”

“Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana porque cantaron con Farina, una cantante colombiana, hicieron un tema que fue un bombazo para Leslie Shaw y Farina”, finalizó Buitrón

Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía con Leslie Shaw, según periodista mexicano. Video: ATV

