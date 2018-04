Leslie Stewart será una alcohólica en la telenovela Te volveré a encontrar [FOTOS]

La actriz Leslie Stewart comentó que será una mujer alcohólica y chibolera en la novela ‘Te volveré a encontrar’.



“Siempre hago personajes polémicos, es aburrido hacer el estereotipo de una chica normal. En la historia tengo problemas con el alcohol y salgo con un chico menor, cosa que no es rara en mí. Me encantan los chibolos, siempre estoy con chicos menores que yo... pero no estaría con uno de 20 años, solo les he podido llevar unos seis años”, contó Leslie Stewart.

¿Qué te parece la nueva relación de Angie Jibaja, que con 37 años sale con un chico de 19?

Cada persona es libre de estar con quien le guste y la edad no importa mucho. Angie es una mujer que sabe lo que quiere y que disfrute la vida.



El actor Gustavo Borjas (‘Johnny’ de ‘VBQ’) es tu pareja en la novela...

Sí, es un buen actor, un chico súper. Estamos casi todos los actores de ‘Ven baila, quinceañera’ y hay un buen ambiente. También participa Alondra García, quien se ha preparado mucho, es muy responsable y hay un grato ambiente.