Leslie Stewart tiene 27 años entre las pasarelas y la actuación, se ha reinventado muchas veces y ahora sorprende con su personaje de ‘Martina’ en la novela ‘Te volveré a encontrar’. Ella cuenta que es una mujer transparente, está soltera y le gustan los caballeros de la ‘vieja escuela’, y que ‘si la compras, ya sabes lo que te llevas’.

Leslie, tu personaje de ‘Martina’ es muy intenso...

No tanto, son momentos. Pero después de la tormenta viene la calma, así que vamos a ver.

Pero hay un conflicto fuerte por el beso que te das con ‘Vitucho’, novio de tu hija ‘Denisse’ (Alessandra Fuller)...

Eso sí es un poco fuerte. Entre madre e hija debería haber un respeto, sobre todo por la mamá, pero bueno, ahí vienen los conflictos por el tema del alcoholismo.

Y también se siente culpable...

Sí, ese es otro tema. Detrás de una noche de copas y el alcoholismo, pueden venir muchos cuadros de depresión. Entonces hay un doble problema: el alcoholismo que de alguna manera está enganchado a la depresión.

¿Qué te dice la gente de tu personaje?

Que les gusta un montón la novela, la trama ha pegado, hay muy buenos actores. La gente está bien enganchada con la historia y con mi personaje también. El día después del beso con ‘Vitucho’ tuve el triple de mensajes en el Instagram.

‘Martina’ tiene algo de ti porque es alegre, divertida, creativa, le caes bien a la gente...

Bueno, sí, ja, ja, ja… no creo que le caiga bien a todo el mundo, pero soy una persona alegre. Trato de ser lo más transparente posible, con el genio un poquito fuerte, pero así soy. Entonces, si me compras, ya sabes lo que te llevas, sorpresas no vas a tener.

Tú has evolucionado del modelaje a la actuación.

Tengo 27 años entre el modelaje y la actuación. Debuté con ‘El ángel de la noche’.

La conocida actriz disfruta más de una parrilla con sus hijos que ir a una discoteca o andar en moto. (Fotos: Cortesía América Televisión)

Esa es la de ‘Calígula’, ahí tenías la imagen de chica rebelde...

Sí y esa imagen me ha acompañado un tiempo en otros personajes, era un poco mi personalidad de alguna manera. Pero después cambié un montón cuando me fui a los Estados Unidos, de chica sexy y femme fatal pasé a ser mamá, amante, eran personajes de otro tipo.

A nivel personal también tenías la imagen de rebelde. ¿Qué te hizo sentar cabeza, bajar las revoluciones?

Las revoluciones bajan con el tiempo, tampoco es que he cambiado mucho, ja, ja, ja... algunas cosas, pero otras no. Pasa el tiempo, los hijos, la madurez, ya no es lo mismo…

Vas ‘quemando’ etapas...

Ahora se trabaja más que a los 21. Claro que trabajaba, pero no tenía tantas responsabilidades. En esa época dejaba de trabajar para irme de viaje, hacer cosas o estar de loca en moto y no pasaba nada. Ahora, a cierta edad, es diferente y disfrutas otras cosas.

¿Qué cosas?

Antes era ‘vamos a una discoteca’. Ahora disfruto más de una parrillada con mis hijos y un par de amigos, y la paso súper…

Por ahí declaraste que estás soltera desde hace tres meses.

Sí, en la cuarentena se me escapó, se me escapó la tortuga. Era el momento que, de repente, necesitábamos un descanso, evolucionar en otras cosas, no sé.

¿Tu corazón está tranquilo?

Sí, hay que tomarlo con tranquilidad. Pasé momentos lindos con esa persona y además en cuarentena, la verdad, uno tiene tanto estrés, tanto para pensar y ya, pues, no queda mucho tiempo (para la pareja).

Y ahora que estás solterita, ¿te están ‘tirando maicito’?

Qué maicito, si yo estoy en mi casa o chambeando, dónde van a ‘tirar maicito’... en el supermercado ando con gorro, tapaboca, cafarena, ni saben cómo soy, ni yo sé cómo es el que está al frente de mí.

¿No es una buena época para el coqueteo?

No, ni para levantar a nadie, se quita el tapabocas y, miércoles, me asusté. Mejor tranquilita, ya vendrán tiempos mejores, no estoy apurada. Recién hace tres meses estoy soltera, no necesito una pareja.

A lo mejor como Martina, ¿te ha gustado alguna vez un chibolo?

Normalmente soy una persona que suele salir con personas menores que yo pero tampoco que sean 20 años menos. Generalmente les llevo algunos años a mis parejas. Estar con alguien 7 u 8 años menor, en estos momentos no es una diferencia grande. Sí una mujer de 40 o de 50 sale con un ‘pata’ de 45, 42, no pasa nada, estamos en la misma frecuencia.

¿Qué no te gusta de una pareja?

Primero te diría lo que me gusta.

Dale...

Que sea alegre, reírme mucho, una persona inteligente. Si tenemos el mismo gusto musical olvídate, ese es el plus, y apasionado en lo que haga, en el deporte, su trabajo... No me gusta una persona celosa, un tacaño y un ‘pata’ aburrido.

¿Te han tocado ‘tacaños’?

Tacaño, tacaño no, medio durito sí...

¿Te han hecho pagar la cuenta?

No, a mí eso del feminismo no va (conmigo)… uno también tiene que invitar, a veces también toca ‘chorrearla’, pero generalmente si me buscan, me abren la puerta del carro, me llevan a comer y tomar una botella de vino.

Te gusta ese tipo de caballeros...

De la ‘old school’ (vieja escuela).

