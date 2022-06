La actriz Leslie Stewart afirma que no aceptaría una infidelidad, pero no saldría a ventilar sus cosas públicamente porque le parece horrible. Estrena obra ‘La guerra de los sexos’ donde interactúa con la gente.

“Estamos por estrenar la obra ‘La guerra de los sexos’. De alguna manera, es un poco la recopilación de lo que ya habíamos hecho antes en ‘Los monólogos de la vagina’ y lo mismo había para los hombres. Entonces, ahora hemos hecho un mix poniéndole un poquito de impro, de interacción también con la gente”, contó.

Es la primera vez que haces teatro presencial, después de la pandemia.

Sí, porque estaba haciendo teatro virtual, a mí no me gustó.

A lo mejor lo sentiste muy distante.

No sé, sentía que paporreteaba las cosas, no había esa información ese intercambio con tus compañeros. Esa energía del público tampoco lo vives, te preguntas si se estarán divirtiendo o no.

Ya estás completamente reactivada, ¿terminaste de grabar ‘Brujas’?

Hace rato, terminé de grabar ‘Brujas’. Tengo otros proyectos, pero aún no están confirmados, vamos a grabar el teaser para presentarlo al canal y después hay una película y, bueno, cositas para las que siempre te llaman.

Cómo vas del corazón ¿estás soltera?

No tengo novio, una pareja estable ya hace cuatro años.

Confías en tu relación, ahora que se ve tantas cosas en la farándula con estos temas de infidelidad...

Si me pasa no seré la primera ni la última persona, así que next y tampoco voy a salir en la televisión a ventilar los trapos sucios, muerta de hambre, horrible. Yo no veo la tele, pero cuando leo el Facebook me entero, no sé qué tienen en la cabeza los chibolos.

Es complicado porque en muchos de estos casos se involucran a niños pequeños...

Además, porque tengo que decirle a los demás mis cosas. A mí no me tiene que interesar lo que opinen los demás, lo que me interesa es lo que opine mi pareja, lo que opine mi familia, lo que opine mis hijos y punto. Obviamente a veces uno puede pedir ayuda a la prensa en algunos temas, como cuando no te pasan plata durante tanto tiempo, ya estás desesperada y tienes hijos chicos. Creo que hay momentos que uno podría recurrir a esa ayuda porque siempre funciona, pero una cosa es poder hacer eso después de un tiempo, pero otra cosa es salir a ventilar todos los trapitos, pues.

Pero tal vez salen a defenderse y aclarar ciertas cosas por los ataques en las redes sociales...

Si es por eso sales una vez y lo dices, porque tienes que seguir insistiendo o contando situaciones, pucha no sé. Yo sé me la vida de un montón de artistas por Facebook, ni siquiera sé quiénes son porque digo que me importa la vida de Andrea San Martín, de la Melissa, de la otra. A ellos les debería preocupar guardarse su privacidad.

LA GUERRA DE LOS SEXOS

La guerra de los sexos se estrena este marte 7 de junio está formado por un número variable de monólogos leídos por diferentes actores y actrices, cada uno dándole énfasis y preponderancia a su género. En un tono de comedia y al estilo stand up comedy, los actores de cada sexo se enfrentan para que el público elija si el género femenino es superior al masculino.

Los 6 monólogos que se recitan o representan en escena son “El pelo”, “El debut”, “El miedo”, “Ella te quiere como amigo”, “Qué pasa cuando se acaba la pasión” y “Cuando nos enamoramos”. Este show es el resultado de un largo trabajo de introspección, búsqueda de seguridad y amor por uno mismo, por la familia y los amigos.

‘La guerra de los sexos’, va todos los martes de junio a las 8:30 de la noche en el Centro de Convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco). Pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.com.

TE PUEDE INTERESAR: